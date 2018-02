Professor: S-udspil er i teorien inden for konventionerne

"Konventionerne overholdes", står der med fed i et nyt udlændingeudspil fra Socialdemokratiet, der blev fremlagt mandag.

Men det er tæt på umuligt at vurdere, om det er rigtigt, før man ved, hvordan udspillet tager sig ud i virkeligheden - hvis det vel at mærke bliver til virkelighed en dag.

Sådan lyder det fra professor Jens Vedsted-Hansen fra Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

- Det er vanskeligt at vurdere Socialdemokratiets udspil, fordi det er holdt i så generelle vendinger, skriver han i en mail til Ritzau.

Han anerkender, at udspillet forsøger at gøre noget ved problemer i asylsystemet.

Blandt forslagene i udspillet er et stop for såkaldt spontan asylsøgning i Danmark og strammere krav til familiesammenføring.

Og når forslagene eventuelt skal udmøntes i praksis, kan de støde på en række problemer i forhold til de internationale konventioner, mener Jens Vedsted-Hansen.

- På den anden side er det helt centralt efter disse konventioner, at der skal være adgang for enhver til at søge asyl ét eller andet sted, og det er svært at se, hvordan dette sikres i udspillet.

- Det er desuden højst uvist, hvordan det skal sikres, at man fra Danmark kommer til at udsende asylansøgere til tredjelande, der vitterligt er sikre for asylansøgere og flygtninge, skriver han.

Udspillet er en del af et valgoplæg fra Socialdemokratiet. Det blev præsenteret af blandt andre partiformand Mette Frederiksen (S) mandag.