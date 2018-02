Thulesen om S-udspil: Hvorfor vente til efter et valg?

Socialdemokratiet præsenterede mandag sit første store valgoplæg, et udlændingepolitisk udspil.

Partiformand Mette Frederiksen (S) kaldte i den forbindelse integration "den største udfordring i det danske samfund nu".

Det budskab er Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl enig i. Men han kommer samtidig med en direkte opfordring til S-formanden i sit ugebrev.

- Men helt ærligt Mette Frederiksen. Hvis vi langt om længe er enige om, at ikke-vestlig indvandring er Danmarks største udfordring. Hvorfor så i alverden vente til efter et folketingsvalg med at gøre noget ved det?, skriver han.

- Jeg indbyder derfor dig og dine folk. Lad os sætte os sammen og gøre ord til handling.

Blandt forslagene i udspillet er et stop for såkaldt spontan asylsøgning i Danmark og strammere krav til familiesammenføring.

I sit ugebrev skriver Kristian Thulesen Dahl, at flere af Socialdemokratiets forslag minder om forslag, der tidligere er blevet stillet af Dansk Folkeparti, blandt andet "at oprette lejre i Afrika for asylansøgere".

- Slut med valgoplæg, hensigtserklæringer og snak. Lad os sætte os sammen med henblik på at få gennemført den nødvendige politik NU! Er du klar?, afslutter Kristian Thulesen Dahl sit ugebrev.

Står det til Nicolai Wammen, der er politisk ordfører i Socialdemokratiet, bør forhandlingerne om asylsystemet heller ikke lade vente på sig.

- Vi vil gerne i gang med det samme. Derfor opfordrer vi også regeringen til, på baggrund af det udspil vi er kommet med, at indkalde til forhandlinger med Folketingets partier, siger han.

Men det kræver, at regeringen har viljen til at tage beslutningen om, at der skal laves et nyt asylsystem, påpeger Wammen.

- Det her er vores udspil til, hvordan vi ser at asylsystemet skal indrettes. Det vil vi gå til valg på. Kommer der en socialdemokratisk ledet regering, så er det det, vi vil arbejde for.

- Hvis regeringen er parat til at indkalde til forhandlinger inden da, på baggrund af det udspil vi er kommet med, vil det kun glæde os, siger han.