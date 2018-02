S vil sikre flygtningebørn skoletasker og vinterstøvler

De, der havde håbet, at Socialdemokratiet som det første ville fjerne integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, hvis partiet får regeringsmagten igen, må væbne sig med tålmodighed.

Det står klart, efter at partiet mandag har præsenteret sit første store valgoplæg, et udlændingepolitisk udspil.

Her fremgår det, at Socialdemokratiet, hvis det skulle komme til magten, vil nedsætte en ydelseskommission. Den vil så få 12 måneder til at anbefale, hvordan de offentlige ydelser skal skrues sammen.

- Baggrunden er, at ydelsessystemet i alt for lang tid har været genstand for konstante ændringer i smalle politiske aftaler, skriver S i sit udspil.

Partiet nævner, at der de seneste ti år har været henholdsvis to forskellige kontanthjælpslofter og slet intet loft. Der har været starthjælp, integrationsydelse og mange andre regler, lyder det.

Mette F.: Ikke-vestlig indvandring er den største udfordring

Så længe integrationsydelsen er i kraft, vil Socialdemokratiet supplere den med en børnepakke, der skal afbøde konsekvenserne for børnene.

- Børnepakken skal sikre, at børnene ikke mangler for eksempel vintertøj eller en skoletaske. Det skal være muligt for børnene at gå til fritidsaktiviteter. Og kommunerne forpligtes til at tilbyde de større børn et lommepengejob, så de kan tjene deres egne penge, skriver S.

Ambitionen er, at et bredt politisk flertal bliver enig om fremtidens ydelser. Det er altså ikke målet at afskaffe integrationsydelse og kontanthjælpsloft ved hjælp af et eventuelt flertal til venstre for midten.

Det er afgørende at finde det rette niveau, så børnene ikke lider afsavn, men så forældrene samtidig tilskyndes til at arbejde, lader partiformand Mette Frederiksen forstå.

- Alt for mange kvinder med ikkevestlig baggrund er ikke blevet en del af vores arbejdsmarked. Og mange steder hersker der også værdier, der ikke er forenelige med et dansk og skandinavisk velfærdssamfund, siger hun ved præsentationen af udspillet.

Socialdemokratiet har stemt imod såvel kontanthjælpsloftet som integrationsydelsen. Men partiet har ikke lovet at ville fjerne nogen af delene efter et valg.