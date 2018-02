Overblik: Det har S tidligere sagt om asylforslag

Det skal være slut med at søge asyl ved den danske grænse. Asylansøgere, der kommer hertil, skal i stedet sættes på et fly, og deres asylsag skal behandles i et modtagecenter i Nordafrika.

Sådan lyder et forslag fra Socialdemokratiet, der kommer som led i et større udlændingeudspil mandag.

Får man asyl, skal man have det i en FN-lejr. Danmark skal kun tage flygtninge gennem FN's kvotesystem, lyder forslaget.

Men det er langt fra første gang, at den type forslag har været til debat. Her er nogle eksempler på, hvad S tidligere har sagt om lignende forslag:

I 2014 foreslog Dansk Folkepartis Martin Henriksen, at udlændinge på flugt, der får asyl i Danmark, skal sendes af sted til lejre i eksempelvis Kenya.

Socialdemokratiets daværende udlændingeordfører, Mette Reissmann, afviste det forslag.

- Det sender et signal om, at det nærmest ikke er mennesker, vi taler om. Vi giver asyl til folk, der har behov for beskyttelse, når den er nødvendig at give, men vi hjælper også i nærområderne, sagde hun til Berlingske.

- Vi skal ikke begynde at eksportere flygtninge rundt, som var de papkasser. Det er inhumant, lød det.

I 2015 udtalte partiformand Mette Frederiksen sig også om forslaget om lejre i Kenya.

- Jeg er overbevist om, at den tid, hvor man kunne slippe af sted med symbolpolitik, forslag om lejre i Kenya, straksopbremsning og snuptagsløsninger, er en saga blot, sagde hun i sin tale til partiets kongres i 2015.

I maj 2016 behandlede Folketinget et forslag fra DF, der ville pålægge regeringen inden for halvandet år at gennemføre en politik, hvorefter spontane flygtninge skulle sendes til lejre i nærområderne.

Det forslag stemte S imod. Daværende udlændingeordfører Dan Jørgensen kaldte det et drilleforslag. Der ville være en række juridiske og praktiske problemer med det, sagde han under førstebehandlingen.

- Når det så er sagt, er det klart, at jeg da synes, at diskussionen er spændende, sagde Dan Jørgensen.

- Jeg tror faktisk næsten ikke, man kan forestille sig andet, end at det på et tidspunkt ude i fremtiden vil være sådan, tror jeg, at der vil være langt flere lejre i nærområderne af langt bedre kvalitet end dem, vi har i dag.

I sin tale til arbejdernes kampdag 1. maj 2017 roste Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, Canada og Australien for at styre flygtningestrømmen.

Den australske model går ud på, at asylansøgere sendes til en lille stillehavsø, hvorfra deres asylsag behandles. Selv hvis de får asyl, kommer de ikke til at bo i Australien, men i et andet land, Australien har aftaler med.

Det har stort set standset den spontane asylsøgning i Australien.

- Det er min overbevisning, at vi skal gøre det samme i Danmark. Det er os, der skal styre det og ikke menneskesmuglerne, sagde Sass i sin tale i et ældrecenter i Borup.

Mette Frederiksen understregede efterfølgende over for TV2, at det ikke skulle forstås som opbakning fra S til at indføre den australske asylmodel i Danmark.

I december 2017 fortalte nuværende udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, Ritzau om partiets linje:

- Vi er nødt til at indrette et system, hvor man får beskyttelse i nærområderne. Og dem, der så kommer til Europa, kommer gennem FN's kvoteprogrammer og bliver udvalgt efter nogle kriterier, vi har besluttet.

- Når folk søger asyl i Danmark, kan vi godt sende dem til et andet land og sige, at asylsagsbehandlingen foregår her. Simpelthen for at slå drømmen om Europa i stykker, sagde Tesfaye.

Socialdemokratiet har brugt lang tid på at udvikle sin vision for fremtidens asylsystem, forklarede Tesfaye, og understregede, at der netop er tale om en vision og ikke noget, der vil kunne vedtages i Folketinget i morgen.