Størstedelen af de læsere der har deltaget i debatten om Socialdemokratiets nye udlændingeudspil på Jyllands-Postens facebookside, sætter både spørgsmålstegn ved originaliteten og motiverne bag udspillet.

Socialdemokratiets udspil til en ny udlængepolitik skal ifølge partiformand Mette Frederiksen (S) skabe et mere humant flygtningesystem end det, vi har nu.

Analytiker: Dristigt af Socialdemokratiet at foreslå sådan et system

Det vil Socialdemokraterne gøre ved at etablere et dansk drevet modtagecenter i et tredjeland i eksempelvis Nordafrika. Det skal altså ikke længere være muligt at søge asyl direkte fa den danske grænse eller Center Sandholm.

En af JPs læsere ved navn Peter Larsen skriver, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets forslag slet ikke er nyt, men i stedet et gammel forslag fra Dansk Folkeparti. Han skriver, at Socialdemokratiet forsøger at overtage magten i samspillet mellem partierne.

En anden læser, Vagn Christensen, mener dog, at udspillet kan skubbe Danmark i en positiv retning, og at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet rent faktisk har fat i den lange ende i når det kommer til udlændingepolitik i forhold til det danske velfærdssamfund.

Læser Grethe Ærensgaard er også en af dem, der ser Mette Frederiksens forslag som et forslag, der er i trit med virkeligheden. Ifølge hende skal pengene nemlig fordeles bedre inden for Danmarks grænser. Hun skriver, at de ældre og sundhedssystemet i højere grad trænger til flere ressourcer.

Mette F.: Ikke-vestlig indvandring er den største udfordring

Nogle læserne er dog især kritiske over for motiverne bag udspillet, og mener at Socialdemokratiet prøver at servere valgflæsk for vælgerne. Læser Sune Albretchsen mener heller ikke, at udspillet er noget man normalt ville forvente fra Socialdemokratiet, og kalder hele Socialdemokratiets udspil for valgflæsk.