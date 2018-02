Forsker: Nordafrika vil næppe have Danmarks flygtninge

Det skal ikke længere være muligt at søge asyl ved den danske grænse eller for eksempel i Center Sandholm.

Socialdemokratiet vil i stedet sende spontane asylansøgere til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland i eksempelvis Nordafrika.

S: Det skal være slut med at søge asyl i Danmark

Men partiet mangler at svare på, hvilke lande der vil tage imod flygtninge og migranter fra Danmark.

Sådan lyder det fra adjunkt på Aalborg Universitet Martin Lemberg-Pedersen, som forsker i aftaler om flygtninge med lande uden for Europa.

- Det man typisk har hørt fra lande som Marokko, Libyen og Niger er, at landene ikke er interesserede i at agere skraldespand for de flygtninge, Europa ikke vil have, siger han.

De få gange, man har forsøgt at indgå aftaler med landene, har penge typisk været den største motivationsfaktor, siger han.

Analytiker: Dristigt af Socialdemokratiet at foreslå sådan et system

Martin Lemberg-Pedersen vurderer, at blot én gruppe aktører i de nordafrikanske lande er villige til at påtage sig opgaven med at inddæmme og indfange migranter, før de når til Europa.

Og typisk er det med brutale konsekvenser til følge, siger han.

- Så ser man det, der sker i Libyen, hvor der har været eksempler på slavehandel, voldtægter og tortur, siger han.

Socialdemokratisk asyludspil deler rød blok

Er det her noget, Danmark ville kunne gøre alene, eller ville det kræve en EU-løsning?

- I modsætning til lande som Frankrig, England og Tyskland har Danmark ikke koloniale relationer at trække på i Afrika, og landet har slet ikke den diplomatiske og politiske magt, som de andre lande måske har.

- Så det er ikke realistisk, at Danmark kan gå enegang, siger han.

Danmark er derfor nødt til at samarbejde med andre lande, og det bliver heller ikke let, mener han.

Fakta om Socialdemokratiets udlændingeudspil

- EU-landene har for eksempel haft virkelig store problemer med at blive enige i det her spørgsmål. Så der er med andre ord en lang række politiske og diplomatiske forhindringer, som står i vejen for det socialdemokratiske forslag.