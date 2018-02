Socialdemokratisk asyludspil deler rød blok

Socialdemokratiets udlændingeudspil, der præsenteres mandag klokken 11, splitter rød blok, skriver DR.

Udspillet handler ifølge DR og Berlingske blandt andet om, at det ikke længere skal være muligt at søge såkaldt spontant asyl i Danmark.

En spontan asylansøgning er, når man søger asyl ved den danske grænse eller for eksempel i Center Sandholm.

S: Det skal være slut med at søge asyl i Danmark

Partiet vil i stedet sende spontane asylansøgere til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland i eksempelvis Nordafrika.

Enhedslisten giver udspillet en hård medfart.

- Det er ikke problemfrit at integrere flygtninge. Men at forestille sig, at man bare tørrer opgaven af på et land i Nordafrika - det, synes jeg ærlig talt, er usolidarisk, siger Johanne Schmidt-Nielsen til Ritzau.

Socialdemokratiet mener selv, at deres udspil holder sig inden for de internationale konventioner. Men det tvivler Schmidt-Nielsen på.

- Jeg tror, at socialdemokraterne står meget alene med, at det her kan rummes inden for menneskerettighederne.

Dansk Flygtningehjælp: S-asyludspil er urealistisk

SF-formand Pia Olsen Dyhr ser gode takter i udspillet.

- Både i forhold til at hjælpe flere flygtninge på en bedre og mere holdbar måde, øge udviklingsbistanden, igen at tage kvoteflygtninge, og behandle asylsager i nærområderne. Det er positivt, siger Pia Olsen Dyhr til DR.

De Radikale har ikke noget principielt imod idéen om asyllejre i Nordafrika. Men problemet er, at forslaget er totalt urealistisk, vurderer partileder Morten Østergaard.

Fakta om Socialdemokratiets udlændingeudspil

- Man foregøgler danskerne nogle ting, som, uanset hvem der er i regering, ikke kan lade sig gøre. Dansk enegang i flygtningespørgsmål er urealistisk, siger Morten Østergaard til Ritzau.

- Vi finder aldrig et afrikansk land, der vil løse problemerne for os.

De Radikale ønsker i stedet et "langt mere forpligtende samarbejde med vores nabolande i EU". Sammen vil EU kunne indgå aftaler med lande i Nordafrika, mener Morten Østergaard.

- Det er et luftkastel at stille op for danskerne, at det kan en ny regering bare lige hekse. Det kan hverken en ny regering eller den, vi har nu.