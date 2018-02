Engell om lynskilsmisser: LA's hvide flag er meget slidt

Liberal Alliances hvide flag er ved at være noget flosset i siderne. Det mener politisk kommentator Hans Engell, efter at regeringspartiet nu åbner for et kompromis i skilsmisseforhandlingerne trods et tidligere veto.

- Det er en LA-feberredning, hvor man først har kørt sin egen politik og forsøgt at manøvrere uden om DF, og så har man fundet ud af, at man er havnet på en blind vej, og så vender man tilbage.

- Det hvide flag er blevet hejst endnu en gang, men LA's hvide flag er efterhånden blevet meget slidt. Det er noget flænset i siderne det flag. Havde de ikke hejst det, var der ikke kommet en aftale ud af det, siger han.

Hidtil har Liberal Alliance stået fast på at bevare den ordning, der blev indført i 2013, og som gør det muligt at blive skilt uden et halvt års forudgående separation.

Men nu åbner partiet for at lave en ny aftale.

Dermed tegner der sig et bredt flertal for at genindføre en fast separationsperiode, som skal overstås, inden man lovformeligt kan gå fra hinanden.

Så sent som 21. januar sagde partiets familieordfører, Laura Lindahl, ellers til DR, at partiet ville nedlægge veto mod afvikling af lynskilsmisser.

Men nu åbner partiet for, at man indfører en refleksionspause på tre måneder, mens Dansk Folkeparti gerne vil have seks.

Hvis Liberal Alliance ikke var gået med til at forhandle om et kompromis, så var et langt forarbejde spildt, mener kommentatoren.

- Så havde et meget, meget langt forarbejde været til ingen verdens nytte. Det er en sag, der trods alt har været arbejdet med meget længe, LA har også en interesse i, at det kommer på plads.

- LA kravler altid højt op i træer, men falder altid ned igen og kommer ikke igennem med deres ting. Det er klart, det koster på troværdigheden, siger Hans Engell.

Daværende socialminister Karen Ellemann (V) inviterede i september 2016 til de første forhandlinger på vegne af V-regeringen.

Hun ønskede ét system, én indgang for borgerne og simple regler, så samme sag ikke blev behandlet af flere instanser.