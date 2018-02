Demokrater advarer Trump: Notat kan føre til værste krise siden Nixons ''massakre''

Demokrater fra Kongressen i USA sendte fredag et brev til den amerikanske præsident, Donald Trump, hvor de advarerede ham mod at udnytte offentliggørelsen af et omstridt notat.

Det skriver Reuters.

Flere af de demokratiske politikere frygter, at præsidenten på baggrund af notatet vil fyre vicejustitsminister, Rod Rosenstein, og Robert Mueller, der er tidl. direktør for FBI og i dag leder undersøgelsen af Ruslands indblanden i den amerikanske valgkamp i 2016 - En undersøgelse som Donald Trump tidl. har kaldt en heksejagt.

Trump beskyldes for at underminere USA’s nationale sikkerhed Præsidenten frigav fredag et omstridt memo om overvågning af en Trump-rådgiver under valgkampen. FBI kalder det højst utroværdigt.

»En fyring af Rod Rosenstein eller Bob Mueller kan føre til den største forfatningsmæssige krise, siden 'Saturday night massacre', lyder det i brevet, der henviser til Præsident Richard Nixons katastrofale handlinger under Watergate-skandalen i 1973.

Richard Nixon måtte som den første præsident i USA's historie trække sig før tid pga. Watergate-skandalen. Han døde d. 22. april 1994 i New York City. Foto: Jyllands-Posten

Demokraterne hævder, at Trump med offentliggørelsen forsøger at underminere undersøgelsen af, hvorvidt der var russisk indblanden i den amerikanske valgkamp i 2016. Foto: Yin Bogu

Under Watergate-skandalen forsøgte Nixon ad flere omgange at fyre specialanklageren, der stod i spidsen for Watergate-undersøgelsen. Først via sin justitsminister og senere gennem sin vicejustitsminister.

Begge nægtede at følge præsidentens ordre og sagde i stedet op i protest. Året efter måtte Nixon trække sig som konsekvens af en af de største politiske skandaler i nyere tid.

Af det omstridte notat fremgår det, at FBI uretmæssigt har fået dommerkendelse til at overvåge Trumps tidl. rådgiver Carter Page, og at det primært skete på baggrund af efterretningsrapporten, Steele-dossier, som Demokraterne havde finansieret.

Præsidenten anser notatet som bevis for, at FBI har modarbejdet Republikanerne og kalder det en skændsel. Han har desuden udtalt, at »mange mennesker bør skamme sig,«

Den tidl. FBI-chef James Comey mener derimod, at offentliggørelsen af notatet er misvisende og uærligt. Fredag anklagede han offentliggørelsen for, at have ødelagt tilliden til det amerikanske efterretninsvæsen.

Adskillige demokratiske politikere kritiserer også offentliggørelsen af notatet, og beskylder indholdet for at være misvisende og ude af kontekst ift. den fulde baggrund for godkendelsen af overvågningen af Carter Page.

Det fire sider lange notat er udarbejdet af formanden for efterretningskomitéen i Repræsentanternes hus, den republikanske politiker Devin Nunes.