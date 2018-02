S: Regeringen bør sende 2025-plan tilbage på værksted

Står det til Socialdemokratiet skal selve fundamentet for regeringens økonomiske politik − den såkaldte 2025-plan − skrives om.

Som Jyllands-Posten kan fortælle lørdag, viser Finansministeriets egne beregninger, at det går den forkerte vej med at øge det såkaldte arbejdsudbud, selvom det er en af regeringens vigtigste målsætninger at øge arbejdsudbuddet og dermed beskæftigelsen på sigt.

I regeringsgrundlaget er målet at øge arbejdsudbuddet med 55.000 til 60.000 personer frem mod 2025.

Men efter 14 måneder med VLAK ved roret er regnskabet gået i minus, viser beregningerne, og ifølge professor i økonomi fra Aarhus Universitet, Bo Sandemann Rasmussen, ser det »helt urealistisk ud« at nå målsætningen.

Ambitionerne var tårnhøje: Regeringens jobmålsætning går i minus

I det lys er 2025-planen ikke længere retvisende, mener Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht.

»Det understreger, at regeringens 2025-plan er urealistisk. Vi har at gøre med en regering, hvis økonomiske politik bygger på fuldstændig urealistiske forudsætninger,« siger han.

Han opfordrer regeringen til at sende 2025-planen tilbage på tegnebordet, så den kan blive tilpasset den politiske virkelighed. Ellers vil regeringen manøvrere efter et misvisende pejlemærke de næste knap 10 år, mener han.

»Hvis en forudsætning i sådan en plan er en urealistisk ændring af arbejdsudbuddet, så bliver planen heller ikke retvisende, så jeg vil opfordre til at vende tilbage til regnemaskinerne,« siger han.

Efter en årrække med reformer af blandt andet efterløn, pensionsalder, kontanthjælp og førtidspension meddelte Socialdemokratiet i begyndelsen af 2017, at det nu skulle være slut med flere reformer, der øger arbejdsudbuddet i Danmark.

Det gælder stadig. Benny Engelbrecht henviser til, at der i øjeblikket ikke er stemning i Folketinget for nogle af de »ubehagelige« ting, som for alvor vil kunne øge arbejdsudbuddet såsom at tvinge danskerne til at gå senere på pension eller skære hårdt i SU'en.

Til gengæld støtter S gerne reformer, der opkvalificerer arbejdsstyrken og dermed giver eksempelvis ufaglærte folk flere muligheder på arbejdsmarkedet.

Det flygtige begreb »arbejdsudbud« dækker over den samlede mængde arbejde, et samfund kan udføre. Udbuddet afhænger af blandt andet størrelsen på arbejdsstyrken, den ugentlige arbejdstid, og hvor lang tid folk bliver på arbejdsmarkedet.

Historiske høje ambitioner: Målet var 60.000 flere - regnskabet viser 100 færre LA’s ordfører er deprimeret og skyder på resten af Folketinget, mens finansministeren fastholder optimismen.

Finansministeriets beregninger viser, at selv om flere kommer i arbejde i disse år, så trækker de aftaler og forslag, som regeringen har stået for, beskæftigelsen i minus med 100 personer samlet set.

Liberal Alliances finansordfører Joachim B. Olsen erkender derfor, at det er »aldeles urealistisk« i det nuværende Folketing at nå regeringens mål.

Men finansminister Kristian Jensen (V) fastholder ambitionerne:

»Vi ønsker stadig at øge arbejdsudbuddet med 55.-60.000. Jeg anerkender fuldt ud, at det vil kræve nye initiativer, der kan erstatte de initiativer, der ikke giver det, vi havde håbet,« siger han i dagens Jyllands-Posten.

Benny Engelbrechts reaktion:

»Der må man bare konstatere, at finansordføreren fra regeringspartiet Liberal Alliance er uenig med finansministeren.«