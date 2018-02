Indsamling til bager: Nu får donorerne pengene tilbage

Det begyndte med en indsamling til en buket blomster og en æske chokolade.

Men i løbet af få dage havde over 15.000 danskere sendt et økonomisk bidrag, og således nåede en indsamlingen til den 19-årige bageriejer Ali Parnian fra Tingbjerg op på næsten en halv mio. kr.

De penge får han dog ikke glæde af. Det meddeler den konservative gruppeformand, Mette Abildgaard, der tog initiativ til indsamlingen, på Facebook. I stedet får de mange bidragsydere deres donationer tilbage.

Bageren Ali Parnian er frifundet i anklager om afbrænding af bil

Beslutningen blev truffet fredag på et møde i indsamlingskomitéen, som ud over Abildgaard består af Chris Bjerknæs fra Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) og Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet.

»Vi er i komitéen enige om beslutningen af flere forskellige årsager. Blandt andet fordi der ifølge politiet ”tegner sig et broget billede” af sagen om Alis bageri, (som altså intet har at gøre med sagen fra Østre Landsret) og i øvrigt også fordi jeg modtager beskeder fra folk, der vil have deres donation retur, på baggrund af historiens udvikling,« skriver Abildgaard.

Hun startede indsamlingen, efter Ali Parnian og hans far stod frem i medierne og fortalte, at bagerforretningen, Kaj Bageri i det nordvestlige København, var blevet ødelagt af fire maskerede mænd, der angiveligt havde opkrævet beskyttelsespenge.

Hærværksramt bagers far blev anmeldt til politiet for forsøg på afpresning

Indsamlingen blev lukket efter få dage med en samlet pulje på 472.881,96 kroner - nok til, at bageren kunne starte på en frisk, skrev Abildgaard. Men pengene nåede ikke videre, før nuancer i flere lag blev malet oven på den oprindelige historie.

Heriblandt at den 19-årige iraner skulle i landsretten, anklaget for at have sat ild til en stjålet bil i Værløse tilbage i 2016. Han var tidligere blevet frifundet i byretten, og det blev han igen i landsretten fredag i sidste uge.

Mette Abildgaard hæfter sig dog ved andre detaljer i sagen. Den unge forretningsdrivende har nemlig selv fortalt, at han ikke kunne få sin butik forsikret. Den påstand havde ifølge Mette Abildgaard stor betydning for, at hun startede indsamlingen - men den blev modbevist i et afsnit af DR2-programmet Detektor torsdag, skriver hun.

Indsamlingsnævnet har allerede givet udtryk for, at det er en mulighed at tilbageføre pengene. Abildgaard forventer derfor, at pengene automatisk vil kunne komme retur på donorernes konti i næste uge.