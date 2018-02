Nordjysk borgmester: Københavnerkommuner blander tingene sammen og »det burde de være for kloge til«

Under overskriften »Stop pengestrømmen til Jylland« protesterer 34 sjællandske kommuner i annoncer imod det kommunale udligningssystem, som man mener har taget overhånd.

Annoncerne, som bl.a. er blevet bragt i Berlingske og Politiken, bruger Frederikshavns Kommune som eksempel på, at systemet er skævt.

I januar udsendte kommunens borgmester Birgit S. Hansen (S) en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at en familie, som bosætter sig i Frederikshavn Kommune vil have et månedligt rådighedsbeløb, som er 9.395 kr. større, end hvis den bor i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Denne pressemeddelelse citeres i annoncen, efterfulgt af ordene:

»Derfor siger vi 34 kommuner i hovedstadsområdet til Folketinget: En familie i hovedstadsområdet, der i forvejen har færre penge til rådighed til sig selv end en tilsvarende familie i Jylland, skal ikke betale endnu mere til Jylland. Hverken via direkte tilskud til borgerne i Jylland - eller via tilskud til de jyske kommunekasser via udligningen.«

Birgit S. Hansen siger til Jyllands-Posten, at hun finder det forståeligt, at kommunerne argumenterer for deres holdninger til systemet, set i lyset af at økonomi- og indenrigsministeren har bebudet en revision af det i det tidlige forår.

»Men jeg synes, at de laver et vildskud, når de blander leveomkostninger og kommunal økonomi sammen, det er ikke smart, det burde de være for kloge til,« lyder det.

Hun fortsætter:

»Når jeg skal drille dem lidt, har jeg lyst til at sige tak, fordi vi er med i store landsdækkende annoncer - de har nok været dyre. Vi lavede den pressemeddelelse i en bosætningskontekst, for vi vil hele tiden prøve at tiltrække nye borgere så virksomhederne kan få noget arbejdskraft. Det var et ingeniøreksempel, og jeg er da ked af, at de bruger det i deres argumentation, for jeg synes, at man skal holde fokus: Nemlig hvad udligning handler om. Det handler om, hvor høj grad af skævhed vi vil tillade mellem de rigeste og fattigste kommuner og deres muligheder for at stille velfærd til rådighed for borgerne.«