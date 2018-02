S: Løkke læner sig op ad nyt samråd om kvotekonger

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nærmer sig endnu et samråd om sine relationer til de såkaldte kvotekonger.

Det mener Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, efter at formanden for Thyborøn Havns Fiskeriforening i Debatten på DR2 har udtalt, at bidrag til Løkkefonden førte til et møde med statsministeren tilbage i januar 2016.

- Jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, hvis jeg siger, at de nye afsløringer, som giver Lars Løkke Rasmussen et kæmpe stort forklaringsproblem, og som underminerer hovedforklaringen på det seneste samråd, betyder, at statsministeren læner sig op ad en nyt samråd, siger Kollerup.

I onsdags var Løkke indkaldt til et samråd i Folketinget. Her skulle han forklare sine relationer til de såkaldte kvotekonger - fiskere, der sidder på mange fiskekvoter.

Løkke afviste, at man kan købe sig til indflydelse hos ham eller regeringen.

Fiskeriformand i Thyborøn: Intet møde med Løkke, hvis vi ikke havde doneret til Løkkefonden

I torsdagens udgave af Debatten på DR2 udtalte Kurt Madsen, der er formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening, at et bidrag til Løkkefonden førte til, at en gruppe fiskere i 2016 fik et møde med statsministeren.

Løkke har stiftet Løkkefonden, som støtter utilpassede drenge. I dag er hans kone bestyrelsesformand for fonden.

På mødet i Thyborøn i 2016 drøftede fiskerne og Løkke en presserende dagsorden i dansk fiskeri - nemlig bestanden af den største industrifisk, tobis.

Løkke var i Thyborøn, fordi den lokale storfisker John-Anker Hametner Larsen er vært for et årligt torskegilde, der samler penge ind til Løkkefonden.

I Debatten fik Kurt Madsen følgende spørgsmål: "Så man kan sige, at det faktum, at I bidrager til Løkkefonden og er en del af middagen efterfølgende, det giver jer faktisk det møde med statsministeren?".

Hans svar:

- Ja. Det er sådan, jeg ser det.

Meldingen er meget klar, mener Kollerup.

- Det er ved at være en ren tilståelsessag for Lars Løkke Rasmussen. Det er tydeligt for enhver, at man via Løkkefonden kan købe sig adgang til landets statsminister, selv om han har påstået det modsatte, siger Kollerup.

Løkke kom til samråd med en slaglinje, som han gentog 15 gange Relationen til en thyborønsk storfisker har ikke været »styrende« for regeringens politik, fastslog statsministeren. DF’er erklærer sagen for lukket.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, kan slet ikke se problemet i sagen.

- Statsministeren var i Thyborøn, og han har den holdning, at når han er rundt i landet, så skal han mødes med de mennesker, der gerne vil mødes med ham, siger Ellemann-Jensen.

Havde mødet fundet sted, hvis ikke disse fiskere havde bidraget til Løkkefonden?

- Mødet havde i sagens natur ikke fundet sted, hvis Løkke ikke fysisk havde været i Thyborøn.

- Men selvfølgelig har det ikke nogen betydning, om de pågældende personer har bidraget til fonden eller ej, siger Ellemann-Jensen.