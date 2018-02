34 sjællandske kommuner i annoncer: »Stop pengestrømmen til Jylland«

Fra Helsingør til Stevns.

34 sjællandske kommuner siger nu fra over for det, som de kalder forskelsbehandling af kommunerne i landet. Under overskriften »Stop pengestrømmen til Jylland« har de indrykket store annoncer i bl.a. Berlingske og Politiken.

Her lyder det, at udligningssystemet i 2018 betyder, at 13,3 mia. kr. bliver flyttet fra hovedstadsområdet til Jylland. Tilbage står ifølge dem storkøbenhavnske kommuner, som har et serviceniveau under landsgennemsnittet.

Udligning skaber splittelse blandt landets kommuner

»Det burde i ligeså høj grad være dem fra Herning eller Silkeborg, der skulle være med til at betale til dem, der ligger i den rådne banan, som det hedder med et grimt udtryk,« siger Ballerups borgmester, Jesper Würtzen (S), til Berlingske.

I annoncen bruger kommunerne Frederikshavn Kommune som et eksempel på, at der er noget galt med systemet.

I januar udsendte kommunens borgmester Birgit S. Hansen en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at en familie, som bosætter sig i Frederikshavn Kommune vil have et månedligt rådighedsbeløb, som er 9.395 kr. større, end hvis den bor i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Denne pressemeddelelse citeres i annoncen, efterfulgt af ordene:

»Derfor siger vi 34 kommuner i hovedstadsområdet til Folketinget: En familie i hovedstadsområdet, der i forvejen har færre penge til rådighed til sig selv end en tilsvarende familie i Jylland, skal ikke betale endnu mere til Jylland. Hverken via direkte tilskud til borgerne i Jylland - eller via tilskud til de jyske kommunekasser via udligningen.«

Kommunerne skriver derfor, at borgernes private rådighedsbeløb skal indgå i beregningerne af, hvad en kommune skal betale eller modtage i udligning.

»Det er et oprør fra hovedstadsområdet, hvor vi klart og tydeligt siger, at nok er nok,« siger Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S).