Socialdemokratiet savner fire svar efter Løkke-samråd

Et halvanden time langt samråd med statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) har efterladt flere spørgsmål end svar, mener Socialdemokratiet.

Partiets fiskeriordfører Simon Kollerup peger på fire spørgsmål, som han mener, at statsministeren mangler at svare på, om hans relationer til de såkaldte kvotekonger.

For det første bør statsministeren ifølge Simon Kollerup oplyse, hvilken rolle han har spillet i udformningen af den del af fiskeripolitikken, som vedrører kvotekongerne.

Spørgsmålet er vigtigt for Socialdemokratiet, fordi man mener, at regeringen bevidst har modarbejdet flertallets ønske om at skærpe reglerne over for kvotekonger.

Hvis Løkke har blandet sig i fiskeripolitikken, som ellers ligger hos fiskeriministeren, ville det gøre Løkkes relation til kvotefiskerne endnu mere problematisk, mener Socialdemokratiet.

Lars Løkke Rasmussen vil dog ikke oplyse om regeringens interne processer. Han henviser til, at det samme formentlig vil gøre sig gældende for Socialdemokratiet, hvis partiet igen får regeringsmagten.

Statsministeren undlader for det andet at svare på, om kvotekongerne har haft "indflydelse" på regeringens politik, mener Simon Kollerup.

Lars Løkke Rasmussen sagde flere gange, at han ikke har nogen relationer, som har været "styrende" for regeringens fiskeripolitik. Statsministeren sagde også, at man ikke kan "købe sig til indflydelse" hos ham.

Simon Kollerup mener, at der deri ligger en åbning for, at storfiskeren fra Thyborøn John-Anker Hametner Larsen kan have påvirket fiskeripolitikken.

Eller fået indflydelse på den gennem en gave på et sommerhusophold i Skagen til Løkke. Eller via donationer til Løkkefonden, som blev startet på initiativ fra Løkke.

Løkke fastholdt igen og igen på samrådet, at det afgørende må være, om hans relation har været "styrende" for fiskeripolitikken.

For det tredje mangler statsministeren ifølge Simon Kollerup at svare på, om han har fået ferieophold fra andre danske eller udenlandske erhvervsfolk.

Her er Løkkes svar, at han fik sommerhusopholdet i Skagen som en privat gave. Den har ikke indflydelse på hans virke som statsminister, og derfor skal han ikke oplyse om den. Eller om andre gaver.

Socialdemokratiet savner også svar på, om storfiskeren fra Thyborøn har været på besøg på Marienborg.

Igen henviste Lars Løkke Rasmussen til, at det er privat, hvem han mødes med, når det ikke sker i egenskab af statsminister. Det gælder uanset, om det er i hjemmet i Nyhavn eller på Marienborg.

Løkkes forklaringer var dog ikke nok til at stille Simon Kollerup og Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, tilfredse.

- Der er så mange ting, statsministeren ikke vil svare på, at vi er nødt til at gå tilbage og høre det hele igennem igen, siger Simon Kollerup.

Spørgsmål: Antyder du dermed, at der er flere samråd på vej?

- Jeg vil ikke afvise, at vi kan have behov for at se statsministeren igen, for nogle af de allermest centrale spørgsmål i sagen, er nogle af dem, han ikke vil svare på, siger Simon Kollerup.