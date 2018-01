Løkke: Jeg måtte godt få sommerhusophold i fødselsdagsgave

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fastholder, at han ikke overskred nogle regler, da han i 2014 fik et sommerhusophold i Skagen i 50-års fødselsdagsgave af storfiskeren John-Anker Hametner Larsen.

- Jeg må godt - ligesom alle andre - få fødselsdagsgaver, siger Løkke efter et samråd, der netop kredsede om hans relation til storfiskeren fra Thyborøn.

- Når man fylder 50 år, må man godt få en lejlighedsgave. Sådan er reglerne. Det er jo ikke sådan, at det er regelfrit, det her, siger Lars Løkke Rasmussen.

På samrådet fastholdt han, at han ikke har haft relationer til de såkaldte kvotekonger, der har været styrende for regeringens fiskeripolitik.

- Den gave, jeg fik, fik jeg, da jeg blev 50 år. Der var jeg ikke statsminister, og jeg kunne ikke vide, at jeg ville blive det igen.

- Jeg har overholdt de gaveregler, der gælder for folketingsmedlemmer.

- Der er ingen af de gaver, jeg fik til min fødselsdag, der var uberettigede.

En pensioneret embedsmand har anmeldt statsministeren for at have overtrådt straffelovens paragraf 144, også kendt som bestikkelsesbestemmelsen.

Den slår fast, at det er strafbart, hvis personer i offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager en gave. Det gælder også medlemmer af Folketinget, har Justitsministeriet ifølge Jyllands-Posten slået fast.

- Der er ingen af de gaver, jeg fik til min fødselsdag, der var uberettigede, siger Lars Løkke Rasmussen.

Alene modtagelsen af en uberettiget gave er ulovlig, forklarer lektor i strafferet ved Københavns Universitet Trine Baumbach til Jyllands-Posten:

- Som offentligt ansat eller folkevalgt må man ikke modtage gaver eller andre fordele. Man behøver ikke at have foretaget sig noget til gengæld for, at det regnes som bestikkelse.

Lektor ved Juridisk Institut ved Syddansk Universitet Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen vurderer også i Jyllands-Posten, at bestikkelsesbestemmelsen kan være relevant at overveje i Løkkes sag.

Han hæfter sig ved, at Løkke indløste sommerhusopholdet i 2016, hvor et flertal uden om regeringen krævede stramninger over for kvotekongerne - et ønske, som Miljø- og Fødevareministeriet modarbejdede.

Gaven havde omvendt ikke været et problem, hvis Løkke og Hametner var gamle venner og længe havde givet hinanden værdifulde gaver. Men Løkke har selv forklaret, at han mødte Hametner første gang i januar 2014.