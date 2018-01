DF'er var tavs efter opsang fra vred Hjort

DF-fiskeriordfører Ib Poulsen var mandag temmelig klar i sin kritik af Lars Løkke Rasmussen (V). Til Ritzau udtalte Ib Poulsen mandag, at kvotekonger ser ud til at have købt sig til indflydelse på Venstres fiskeripolitik via Løkkefonden.

Men da fiskeriordføreren tirsdag formiddag mødte op til DF's gruppemøde på Christiansborg, undlod han at gentage sin kritik af statsministeren.

I mellemtiden havde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) - der ellers er kendt for at have en god relation til støttepartiet - i skarpe vendinger kritiseret Ib Poulsens udtalelser som "fuldstændig hen i vejret" og "svineri":

- Jeg synes ærlig talt, at Ib Poulsen, som er en samarbejdspartner i den daglige politik, skulle holde sig for god til at komme med den slags insinuationer, lød det i en usædvanlig direkte opsang fra Hjort til støttepartiet.

Claus Hjort om DF-kritik af Løkke: Det er noget svineri

Ib Poulsen har erkendt, at han ikke har nogen beviser. Men for ham står det ganske klart, at "man har købt sig adgang til at få indflydelse på regeringens førte politik", som han mandag formulerede det over for Ritzau.

Han fremsatte samtidig en forventning om, at Løkke vil møde "ydmygt" op til onsdagens samråd om sagen og "lægge sig fladt ned".

På vej ind til DF-gruppemødet tirsdag er Ib Poulsen anderledes afdæmpet:

- Nu har vi et samråd i morgen, hvor statsministeren skal forklare sammenhængen mellem det, der er blevet sagt, og det, der er blevet afsløret. Og så vil jeg vente til at høre svaret.

Men kan du forstå, at Venstre-toppen er sur over, at du fremsætter den her kritik uden beviser?

- Jamen, nu får vi det samråd i morgen, og så må vi høre statsministeren forklare sig. Yderligere kommentarer har jeg ikke.

Samme svar gav hans partiformand, Kristian Thulesen Dahl, der ankom til gruppemødet kort efter. Uanset hvad de fremmødte journalister spurgte til, lød svaret fra DF-formanden:

- Jeg synes, det er rigtig fint, at statsministeren har sagt, at han kommer i samråd i morgen, og der vil han svare på en række af de spørgsmål, der er stillet.

Thulesen tier om DF-ordførers angreb på Løkke i kvotesag

Kristian Thulesen Dahl valgte med andre ord at lade være med puste mere til sagen.

Havde Thulesen som formand for DF lagt sin vægt bag Ib Poulsens kritik af statsministeren, kunne det have udløst en ny krise i forholdet mellem regeringen og støttepartiet.

Løkke skal på onsdagens samråd svare på spørgsmål om sine relationer til de såkaldte kvotekonger - storfiskere, der ejer mange fiskekvoter.

Det sker, efter Ekstra Bladet har afsløret, at storfiskeren John-Anker Hametner Larsen i 2014 gav Løkke et sommerhusophold i Skagen til en anslået værdi af 10.000 kroner i 50-års fødselsdagsgave.

Storfiskeren og statsministeren: Dansk Folkeparti øjner et mønster Løkke skal forklare sig på ny, efter det er kommet frem, at han har haft mere at gøre med en storfisker, end Folketinget fik at vide.

John-Anker Hametner Larsen holder samtidig en årlig nytårskur i Thyborøn for at samle penge ind til Løkkefonden, som Løkke har stiftet, og som hans kone i dag er bestyrelsesformand for.

I forbindelse med nytårskuren i 2016 mødtes Løkke samtidig med en gruppe fiskere i Thyborøn for at drøfte en presserende dagsorden for fiskeriet, skrev FødevareWatch mandag.

Nogle af de samme fiskere deltog også i nytårskuren for at donere penge til fonden. I en skriftlig kommentar til FødevareWatch har Løkke afvist, at mødet på nogen måde har været styrende for regeringens politik.