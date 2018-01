S: Digital vækst forslår lidt når uddannelse beskæres

Det er godt, at regeringen sammen med dele af erhvervslivet i år skyder 20 millioner kroner i en digital hub, som skal sprede viden.

Men det forslår lidt, når regeringen samtidig sparer på uddannelse.

Det siger Christine Antorini (S), som er formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg, om regeringens digitale vækststrategi. Den bliver tirsdag fremlagt af regeringen i Herning.

- Det giver rigtig god mening, at vi opruster kraftigt, så Danmark står så stærkt som muligt i den digitale udvikling. Men det ser ud, som om regeringens ambitionsniveau er ret lille, siger Christine Antorini.

Digitaliseringen kan give Danmark 87 milliarder kroner i gevinst. Det viser en beregning fra World Economic Forum og Accenture.

Til regeringens vækstplan kommer også penge fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, FinansDanmark og Industriens Fond

- Det er fremragende, at stærke kræfter i erhvervslivet vil være med til at styrke digitalisering. Men det er regeringens ansvar, at vi støtter videregående uddannelser, mener Christine Antorini.

Socialdemokratiet vil øge skattefradraget til 130 procent af udgiften for små og mellemstore virksomheder, som investerer i forskning og uddannelse, forklarer hun.

Spørgsmål: Regeringen sparer to procent årligt på uddannelse ligesom andre statslige områder. Vil Socialdemokratiet fjerne besparelsen, når I får magten?

- Vi ønsker ikke at se forskning og uddannelse som en udgift, men som en investering. Det er ikke til at sige, om vi kan komme tilbage på samme niveau som før, siger Christine Antorini.

- Vi ved ikke, hvad det er for en økonomi, vi kommer til at overtage fra regeringen. Men vi synes, at det er vigtigt, at vi kommer tilbage til at investere i uddannelse og forskning.