Pia K.: Håber Ungdomsparlament skaber politisk interesse

Mandag er en lidt usædvanlig arbejdsdag for Folketingets formand, Pia Kjærsgaard.

Hun holder normalt styr på de folkevalgte politikere, når der debatteres i Folketingssalen.

Men politikerne er mandag skiftet ud med 179 folkeskoleelever fra 8. og 9. klasser landet over i forbindelse med Ungdomsparlamentet.

De er taget til Christiansborg for at være politikere for en dag.

Pia Kjærsgaard nyder at have de unge mennesker på besøg på Christiansborg.

- Der er et stort engagement og en meget stor frimodighed. Det har jeg meget stor respekt for, siger Folketingets formand.

Hun håber på, at et arrangement som Ungdomsparlamentet øger de unges politiske interesse.

- De får forhåbentlig lidt mere forstand på demokratiet og folkestyret, og hvordan vi arbejder herinde.

- I sidste ende håber jeg, at det får mange af dem til at gå hen og stemme, når de bliver 18 år.

- Derfor mener jeg, at dage som disse har stor værdi for os alle, siger Pia Kjærsgaard.

Forud for mandagens Ungdomsparlament har de 179 elever udarbejdet 24 forslag, som så skal debatteres med nogle af folketingspolitikerne.

De handler om alt fra færre elever i klasserne, hårdere straffe for voldtægt og pædofili til lavere afgifter på elbiler.

Ifølge Pia Kjærsgaard er det et tegn på, at de unge tager disse emner alvorligt.

- Det er forslag, som politikerne også kunne stille, så jeg er ikke i tvivl om, at de har arbejdet utroligt meget med det.

- De forventer også, at der kommer noget ud af det. Jeg har kun ros til overs for dette arrangement, siger hun.

Ungdomsparlamentet bliver afholdt hvert andet år.

I løbet af dagen bliver de 24 forslag fra eleverne debatteret i forskellige udvalg og skåret ned til 12, der så skal arbejdes videre med.

Der er ligeledes indlagt spørgetid i Folketingssalen med seks forskellige ministre, heriblandt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og skatteminister Karsten Lauritzen (V).