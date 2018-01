Flere værnepligtige skal kæmpe mod ekstremt vejr

Antallet af værnepligtige øges i den nye forsvarsaftale med 500 mænd og kvinder.

Men en del af dem skal ikke arbejde med krudt og kugler.

De skal håndtere pumper og brandslanger som værnepligtige i det statslige beredskab.

- Vi får tilført 125 nye værnepligtige samt nogle befalingsmænd. Det gør, at vores operative robusthed bliver betydeligt større, siger direktør Henning Thiesen, Beredskabsstyrelsen.

Beredskabet aftager i forvejen cirka 420 værnepligtige om året.

De ekstra hænder kommer ifølge direktøren belejligt. Beredskabet er nemlig de senere år kommet under pres som følge af ekstremt vejr, eksempelvis storme og voldsom regn.

- Vi har jo set de seneste år, at det, man engang kaldte hundredårshændelser, er noget, vi oplever relativt hyppigt efterhånden, siger Henning Thiesen.

- Vi har ikke været i en situation endnu, hvor vi ikke har kunnet klare det, vi skulle klare. Men det har været tæt på.

- Så det er kærkomment med en styrkelse af vores værnepligtige og vores materiel, siger han.

Styrelsen har beredskabscentre i henholdsvis Thisted, Herning, Haderslev, Næstved, Hedehusene og Allinge.

Herfra assisterer man eksempelvis politi og kommuner ved større, mandskabskrævende opgaver.

I de senere år har der især været brug for beredskabet, når veje, havne eller boligområder er blevet oversvømmet.

Men beredskabet træder også til ved større ulykker eller terrorhændelser.

Sidste år havde Beredskabsstyrelsen et hold i Grønland for at assistere i forbindelse med den tsunami, der skyllede ind over to bygder sidste sommer.

I løbet af den seksårige periode, som forsvarsforliget omfatter, styrkes det statslige beredskab med i alt 156 millioner kroner.

Det er første gang, at Beredskabsstyrelsen er omfattet af et forsvarsforlig.