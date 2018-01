Skal 90-årige Gunnar have lov til at køre bil, til han er 104?

90-årige Gunnar Villadsen fra Ørum i Midtjylland har fået fornyet sit kørekort og kan nu i princippet køre bil, indtil han er 104 år gammel uden lægetjek.

Det er konsekvensen efter, at lovgivning blev ændret i sommer. Før første 1. juli skulle alle over 75 år til lægetjek hvert andet år for at få fornyet kørekortet, og hvis man havde rundet de 80 somre, så skulle man tjekkes hvert år.

»Det giver en enorm frihed. Forestil dig at bo herude på landet, pludselig er folk kede af det eller nervøse for at gå til sådan nogle undersøgelser. De er da rigtig gode til at køre bil. Jeg har stor tiltro til, at ældre medborgere stort set godt selv kan regulere (hvor længe man kan køre bil, red.)« siger Villadsen til TV2-nyhederne.

Alzheimerforeningen oplyser til TV2, at der er kommet en markant stigning i henvendelser fra bekymrede pårørende til demente bilister.

Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Petter Nissen, fortæller, at flere henvender sig og fortæller, at kommunens borgerservice fornyer kørekort til personer, der helt oplagt ikke skal have tilladelse til at køre bil.

Formand for lægeforeningen, Tue Flindt Müller, er også bekymret. Til TV2 fortæller han, at ældre bilister i Tyskland - som ikke har obligatoriske lægetjek – kommer hyppigere til skade end folk under 75 år.

Han peger bl.a. på, at bilforsikringen er dyrere for den ældre del af befolkningen, netop fordi de oftere kommer galt afsted i trafikken.

Transportordfører for Venstre, Kristian Phil Lorenzen, mener ligesom Villadsen, at de ældre selv ved, hvornår tiden er kommet til at parkere bilen for sidste gang. Han erkender dog over for TV2, at demente kan udgøre en særlig udfordring. Han vil derfor nu gerne i dialog med Alzheimerforeningen for at se nærmere på problemet.