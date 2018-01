Støjberg om lempede bijob-regler: Jeg forventer kort proces

Regeringen vil gøre reglerne mere enkle for udenlandske medarbejdere, som gerne vil have et bijob.

Efter at have præsenteret forslaget for partierne i Folketinget fredag, forventer udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ikke, at det bliver svært at finde opbakning til.

- De forskellige partier har selvfølgelig nogle ønsker og forslag.

- Jeg kommer til at fremlægge et lovforslag for Folketinget i begyndelsen af februar, og så regner jeg med, at det bliver en hurtig proces, så vi kan få det vedtaget, siger Inger Støjberg.

Reglerne har hidtil været sådan, at man som udlænding har skulle søge en arbejdstilladelse for hver enkelt ansættelse i et bijob.

Det skal i fremtiden kunne klares med én enkelt arbejdstilladelse - så længe det er inden for det samme arbejdsområde.

Dansk Folkeparti er dog ikke helt lune på idéen.

Man bør ikke ændre nogle regler, der i forvejen at nemme at overholde, mener partiets udlændingeordfører Martin Henriksen.

- Folk må overholde de regler, de i forvejen kender til. Når man kommer til Danmark og får opholdstilladelse, så er der nogle betingelser, siger han.

- Vi synes, det er rimeligt at fastholde, at folk skal overholde de betingelser.

Ifølge ham er der dog også dele af regeringens forslag, der giver god mening.

- Selvfølgelig skal man da have lov til at være fodboldtræner, hvis ens søn spiller på et hold.

- Den del kan vi godt støtte. Mange af disse ting ser jeg som uproblematiske, men også unødvendige, siger Martin Henriksen.