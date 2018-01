Ikke en krone er udbetalt: Abildgaard vil undersøge muligheden for at annullere indsamling

»Kære venner. Jeg er desværre blevet kontaktet af flere medier med forskellige historier om Ali og hans familie. Det drejer sig om nedenstående, men det er også mit indtryk, at der er mere på vej. Der rejses nogle meget alvorlige anklager.«

Sådan lyder det i en besked på Facebook fra den konservative gruppeformand Mette Abildgaard, efter det er kommet frem, at anklagemyndigheden mener, at den hærkværksramte bager Ali Parnian skal i fængsel for en tidligere sag om en afbrændt bil.

Anklager kræver fængsel og udvisning til hærværksramt bager

Mette Abildgaard står bag en indsamling, der har fået tæt på en halv million kroner til bageren, efter det kom frem, at han var blevet afpresset og havde fået smadret sin bagerbutik af ukendte gerningsmænd. Men nu viser det sig, at han måske selv har en kriminel fortid.

»Jeg vil samtidig bruge tiden på at undersøge det praktiske i forhold til at annullere indsamlingen og tilbagebetale de knap 500.000 kr., som fordeler sig over mange tusinde donationer, hvis det skulle blive aktuelt. Der er ikke udbetalt så meget som en krone endnu,« skriver Mette Abildgaard på Facebook.

»Det er for tidligt at drage nogen konklusioner. Man kan spørge – var det dumt at samle de penge ind, hvis det nu viser sig, at være sket på et forkert grundlag?« fortsætter hun på Facebook.

Far til hærværksramt bager: Fire mænd sparkede på vores dør og stod med store knive

»Jeg er opdraget til, at tro på det bedste i andre mennesker. Jeg er et tillidsfuldt menneske, og det vil jeg også være fremover. Også selvom det så kan betyde, at man brænder fingrene engang imellem,« siger hun og tilføjer, at tillid er en »god og grundlæggende« dansk værdi.

»Derfor vil jeg alligevel sige jer alle sammen tak for jeres støtte og bidrag. Det viser, hvad vi i fællesskab kan mobilisere, når vi oplever noget, der virker urimeligt,« afslutter den konservative gruppeformand.

Over 15.000 danskere har sendt penge til Ali: Nu lukker indsamlingen

Den hærværksramte bageriindehaver fra Tingbjerg Ali Parnians sag er blevet anket til landsratten.

Parnian blev i oktober frifundet ved Retten i Lyngby. Her var han sammen med en kammerat anklaget for at have stjålet en bil og brændt den af.

Kammeraten tilstod og blev idømt seks måneders betinget fængsel og 120 timers samfundstjeneste. Derudover fik han en såkaldt betinget udvisning.

Sagen kommer for Østre Landsret fredag.