Regeringen med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i spidsen fremlagde onsdag et nyt lovforslag om, at det skal være lovligt for personer over 18 år at have peberspray i hjemmet, og at det desuden skal være lovligt for særligt udsatte personer som for eksempel stalkingofre at gå med peberspray i det offentlige rum.

Men det er indtil videre blevet mødt med skarp kritik. Det Kriminalpræventive Råd kritiserede her i avisen lovforslaget, som formanden mener »bevæbner befolkningen,« mens også en samlet politisk opposition er imod.

Skarp kritik af lovforslag: Ansæt mere politi - lad være med at bevæbne befolkningen

Nu melder også Dansk Stalking Center sig i rækken af kritikere. Det sker på trods af, at netop stalkingofre er nogle af dem, der ifølge regeringens udspil bliver hjulpet ved at kunne gå med peberspray.

»Vi støtter ikke regeringens forslag. Vi står 100 pct. på de stalkingudsattes side, og vi vil ikke risikere, at et våben som peberspray kan blive vendt imod dem,« fortæller direktøren for Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen, til Jyllands-Posten.

Det skyldes, at man i følge organisationen lægger et »stort ansvar« på den udsatte, som i en overfaldssituation skal vurdere, om det er i orden at bruge pebersprayen. Derfor så direktøren hellere, at man satte ind for at hjælpe stalkingudsatte på andre måder.

»Stalkingudsatte er typisk i en svær livssituation, hvor de er udsat for et stort pres. Så det kan gå frygteligt galt,« siger hun og fortsætter:

»Derfor mener vi ikke, at peberspray er en farbar vej. Det er politiets ansvar at beskytte borgerne. Vi skal hellere sikre, at politiet bruger de værktøjer, de allerede har til rådighed.«

Lise Linn Larsen understreger dog, at hun er glad for, at regeringen sætter fokus på stalking.

Regeringen vil tillade brug af peberspray i hjemmet

Regeringen fremhævede i en pressemeddelelse onsdag, at pebersprayen vil være en hjælp for personer, der har »et særligt behov for det«. Det kan for eksempel være personer, der tidligere har været overfaldet eller er ofre for stalking.

»Frygten for at blive overfaldet af en voldelig ekskæreste eller at blive forfulgt af en stalker kan være altødelæggende for ofret. Derfor skal udsatte personer have lov til at gå med peberspray,« sagde justitsminister Søren Pape Poulsen i pressemeddelelsen.

Øjenlæge: Peberspray er nærmest det mest ufarlige, vi har

Regeringen foreslår, at pebersprayen skal forhandles hos våbenhandlere, mens reglerne for at bruge peberspray ulovligt samtidig skal skærpes.

Regeringen har flertal ved hjælp af Dansk Folkeparti, og forslaget forventes fremsat i løbet af efteråret.