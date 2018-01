DF: Mette Frederiksens Marshall-hjælp er helt hen i vejret

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har bevæget sig ud et sted, hvor hun ikke kan bunde.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth.

Udtalelsen kommer, efter S-formanden torsdag har foreslået, at EU med Danmark i spidsen skal stå bag et "markant løft" af Afrika med henblik på at stoppe flygtningestrømmene mod Europa.

En slags ny Marshall-hjælp, som Mette Frederiksen kalder det med henvisning til amerikanernes støtte til genopbygningen af Europa efter Anden Verdenskrig.

Men det er ikke den rigtige måde at gøre det på, siger Kenneth Kristensen Berth.

- Jeg er ikke imod, at man skal betale afrikanske lande for at holde flygtninge tilbage.

- Men det skal være en bilateral aftale, hvor EU laver aftaler med de enkelte afrikanske lande om at tage flygtninge retur.

- At forestille sig, at der skal laves en Marshall-agtig plan, det er helt hen i vejret, siger DF's EU-ordfører.

Spørgsmål: DF er fortalere for, at flygtninge og migranter bliver i deres nærområder. Er Mette Frederiksens forslag ikke en måde at gøre det på?

- Nej. Problemet er jo, at det er den stigende velstand i visse afrikanske lande, der har medført flygtningestrømmene.

- Hvis man skal opnå det, som Mette Frederiksen siger, så vil man sørge for, at de i forvejen velstående lande i Afrika bliver endnu mere velstående på bekostning af meget dårligere stillede lande, som så vil begynde at producere migranter, siger Kenneth Kristensen Berth.

Mette Frederiksens forslag indebærer, at EU hæver det økonomiske bidrag til Afrika.

Men hun vil ikke sætte et præcist beløb på, hvor meget det skal hæves.

- Det skal selvfølgelig være noget, der rykker, men det skal også være inden for EU's nuværende budget.

- Det handler om handel, investeringer og at få åbnet døren for, at flere europæiske virksomheder kan investere direkte i Afrika, så det ikke kun er kineserne, der gør det, siger S-formanden.

Der skal ligeledes, hvis det står til Socialdemokratiet, investeres i målrettede uddannelsesprogrammer for børn og unge i Afrika.