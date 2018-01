Klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi bliver dagsordenen i nyt udvalg

Tre byrådspolitikere og syv eksterne medlemmer skal i et nyt udvalg arbejde med de opgaver, som byrådet vedtager inden for klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Byrådet vedtog onsdag at nedsætte udvalget, som skal fungere indtil december 2021.

»Vi har sagt før, at det her er et meget væsentligt område at arbejde med. Det handler i den grad om at kigge på fremtidens udfordringer, og jeg glæder mig til at tage fat i arbejdet, der bl.a. tager udgangspunkt i FN's verdensmål,« sagde Camilla Fabricius (S), der bliver formand for udvalget.

Debat: I dag sender Aarhus en million ton kul på pension

Enhedslisten har ikke en plads i udvalget, men Maria Sloth (EL) er meget begejstret for det arbejde, udvalget skal i gang med.

»Bæredygtighed er noget, der ligger os meget på sinde, derfor er det sindsygt fedt, at vi nu får et udvalg, hvor vi kan dykke helt ned i, hvordan vi kan ændre kommunens indsatser på en lang række områder for at blive en mere bæredygtig kommune. I Enhedslisten forstår vi bæredygtighed bredt, den gælder natur og mennesker. Vi kan næsten ikke få armene ned,« sagde hun.

Udvalgets øvrige politiske medlemmer bliver Eva Borchorst Mejnertz (R) og Lene Horsbøl (V). De syv eksterne medlemmer af udvalget er endnu ikke fundet.

Det private erhverv skal drive Aarhus’ klimamål

»Der bygges , rives ned og alt mulig forandres i Aarhus. Derfor giver bæredygtighedsudvalget god mening. Vi skal have nogle bud på, hvordan vi tænker fremtidens klimaudfordringer ind i byudviklingen, og hvordan vi øger vores fokus på cirkulær økonomi. Udvalget rummer så mange gode muligheder, at den største udfordring bliver at begrænse emnerne,« sagde Lene Horsbøl.

Cirkulær økonomi drejer sig om, at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt.

DF og K havde stillet forslag om, at ændre bæredygtighedsudvalget til et velfærdsudvalg. Det var der ikke flertal for, alligevel var De Konservatives Marc Perera Christensen tilfreds.

»Vi finder det fornuftigt, at et af vores udvalg bliver et bæredygtighedsudvalg. Det er spændende udvalg, og jeg ønsker held og lykke med arbejdet,« sagde han.