Enhedslisten kalder forslag »fuldstændig uansvarligt«: Hvad hvis indbrudstyven finder din peberspray?

Det er »fuldstændig uansvarligt«, at regeringen og DF nu vil tillade danskerne at have selvforsvar på dåse i form af peberspray i hjemmet.

Det mener Enhedslistens retsordfører, Rune Lund. Forslaget bygger nemlig på en falsk præmis om, at flere våben skulle give mere tryghed, lyder det fra partiet.

»Danmark er et af de mest trygge lande i verden, blandt andet fordi vi har en stram våbenlovgivning, og det skal vi selvfølgelig blive ved med at have,« siger han.

Selvforsvar på dåse: Sådan virker peberspray

I forslaget lægger regeringen op til, at danskere over 18 år skal have lov til at have peberspray i hjemmet. Samtidig åbnes der for, at personer med særligt behov - det kan være personer, der tidligere har været udsat for overfald eller er blevet forfulgt - kan få lov at bære peberspray i offentligheden.

Enhedslistens kritik lægger sig i halen på lignende meldinger fra Socialdemokratiet, der kalder ordningen for »skruen uden ende« og politiforbundets formand, Claus Oxfeldt. Han mener, det kan skabe farlige situationer, hvis pebersprayen kommer i hænderne på folk, der ikke er uddannet i at bruge den.

»Hvis indbrudstyve for eksempel ved, at der kan ligge peberspray i alle hjem, hvad for et våben vil de så overveje at tage med i stedet for? Pebersprayen kan også blive taget af indbrudstyven og brugt mod beboeren. Den kan også blive brugt i konflikter inden for hjemmet, for eksempel ægteskabelige konflikter, og børn kan få fat på den,« siger Rune Lund.

Politiformand: Farligt med peberspray i offentligheden

Ordningen skal skabe tryghed og forebygge vold. Men Enhedslisten mener, at det vil have den helt modsatte effekt.

»Peberspray er ikke sådan en uskyldig ting, som kommer ud af en dåse. Det er et farligt våben, som for eksempel kan forårsage alvorlige læsioner på hornhinden. Vi skal ikke have en bevæbning af befolkningen med noget, som er et håndvåben,« lyder det fra Rune Lund.