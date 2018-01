Dansk frygt for at Rusland forlader Europarådet

Rusland ender måske med at forlade Europarådet som følge af striden om den russiske annektering af Krim.

Det frygter Michael Aastrup jensen (V), der er formand for den danske delegation til Europarådet.

- Ja, det gør jeg. Og jeg bruger ordet "frygter", fordi det er synd for den russiske befolkning, hvis den mister adgangen til domstolen, siger Aastrup Jensen.

Dermed henviser han til Den Europæiske Menneskeretsdomstol, der hører under Europarådet.

Europarådets Parlamentariske Forsamling tog stemmeretten fra Rusland efter den russiske annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014.

Og sidste år stoppede Rusland så med at betale til Europarådets aktiviteter.

Et nyt udvalg, der skal forsøge at finde en løsning på striden, har holdt sit første møde tirsdag aften i Strasbourg.

- Det var et meget negativt møde. Russerne tog ikke engang ordet, siger Michael Aastrup Jensen, der har deltaget som leder af den danske delegation.

Opgør i Europarådet: Rusland skygger for dansk formandskab

Rusland forlanger stemmeretten tilbage, før de vil begynde at betale til Europarådet igen.

- Som jeg ser det, er der ikke rigtig noget kompromis, siger Michael Aastrup Jensen.

Han siger, at det skal have konsekvenser, at Rusland har annekteret dele af et andet medlemsland.

Og formanden for den danske delegation mener ikke, at Rusland kan få stemmeretten tilbage, før de er ude af Krim.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har som formand for Europarådets ministerkomité talt til parlamentarikerne tirsdag.

Han siger, at "vi må prøve at se, om vi kan få løst konflikten" og se, om russerne kan få en garanti for at få stemmeretten tilbage, uden at der bliver gjort vold på principperne.

- Det helt alvorlige er, at hvis ikke man betaler i to år, så ryger man automatisk ud. Og så er russerne ude, og så har vi en helt ny situation, siger Samuelsen.

Menneskerettigheder på spil: Almindelige russere kan komme i klemme Konflikten om Krim kan medføre, at Rusland forlader Europarådet.

Han vil ikke forholde sig til, om det var en fejl at tage stemmeretten fra Rusland.

- Det kan jeg ikke bruge min energi på. Det er sket. Så det vil jeg ikke konkludere, siger udenrigsministeren.

- Det hænger sammen med russernes annektering af Krim. Og der kommer der så en respons herfra. Og det er, hvad det er, siger han.

Samuelsen rejste mandag sagen på EU's udenrigsministermøde i Bruxelles.

Han siger, at Tyskland og Frankrig også vil se, om de kan hjælpe med at løse konflikten med Rusland.