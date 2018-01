Pape efter LA-kritik af dataforslag: Vi er jo ikke DDR

Der er meget, der tyder på, at dele af regeringens forslag til en ny databeskyttelseslov er for vidtgående. Sådan lyder kritikken fra Liberal Alliances retsordfører, Christina Egelund, i Politiken.

Regeringspartiet erklærer sig dermed - noget overraskende - enig i oppositionens kritik af regeringens lovforslag om, at myndigheder skal kunne videregive og samkøre borgeres personoplysninger.

Men på et samråd om lovforslaget tirsdag affejer justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kritikken. Han forsikrer, at regeringen prioriterer beskyttelse af borgernes personoplysninger højt.

LA vil ændre Papes lovforslag om hemmelig overvågning

- Jeg har meget svært ved at forstå, hvor den der store overvågning skulle være henne i det her forslag. I Danmark har vi ikke tradition for at have så stor en mistillid til de offentlige myndigheder.

- Det er jo ikke DDR eller Sovjetunionen det her. Det er jo et demokratisk oplyst land, hvor vi har klare regler for, hvad man må dele - og hvad man ikke må dele, siger Søren Pape Poulsen.

Han bruger som eksempel, at myndighederne med de nye regler bedre vil kunne kontrollere socialt bedrageri.

Med lovforslaget vil offentlige myndigheder kunne bruge en borgers persondata, som er givet andetsteds i det offentlige i en helt anden sammenhæng.

Det kan ske uden at inddrage Folketinget - og uden at oplyse borgerne om, at deres personoplysninger bruges til nye formål. Det kræver blot en ministeriel bekendtgørelse.

Det er Alternativets retsordfører, Josephine Fock, der har kaldt ministeren i samråd. Her kalder hun lovforslaget "lemfældigt" i forhold til omgangen med borgernes oplysninger.

- Det centrale i den her sag er, at vi som borgere selv ejer vores egne oplysninger og skal give tilladelse til, at de bliver delt - og informeres om, hvilke myndigheder de bliver delt med, og hvad de skal bruges til.

Christina Egelund har over for Politiken ytret, at hun vil gå i dialog med Pape om at ændre forslaget for at "hegne bemyndigelsen ind, så borgernes persondata ikke kan blive delt så frit, som der ellers er lagt op til".