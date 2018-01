Løkke vil ikke kommentere catalonsk besøg

- Nej.

Så kort svarer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på, om han vil kommentere, at den catalanske separatistleder Carles Puigdemont tirsdag besøgte Folketinget.

Puigdemont var inviteret af det færøske folketingsmedlem Magni Arge. Udenrigsordførerne Henrik Dahl (LA), Michael Aastrup Jensen (V), Naser Khader (K) og Nick Hækkerup (S) udeblev fra mødet.

Men SF's udenrigsordfører, Holger K. Nielsen, deltog i det godt en time lange møde. Uden for døren var et kæmpe stort opbud af især spanske og journalister - flere af dem fra Catalonien.

Holger K. Nielsen har før mødt Puigdemont, men hørte ingen nyheder.

- Der var ikke mange nye synspunkter fra Puigdemont. Der var ikke særlig lang tid til at diskutere med ham. Det kunne jeg godt have ønsket. Det er altid godt at høre synspunkter fra andre, også nogle man måske er uenig i, siger Holger K. Nielsen.

Puigdemont: Jeg er i Danmark for at starte politisk debat

Han ville gerne have hørt Puigdemont forklare, hvordan han vil overvinde splittelsen i den catalanske befolkning, som næsten er delt på midten i spørgsmålet om, hvorvidt regionen skal være uafhængig af Spanien.

- Jeg synes, at han som præsident også har et ansvar for dem, som er uenige med ham og ønsker at blive i Spanien. Det spurgte jeg ham om. Det er efter min mening et af de afgørende spørgsmål.

- Hvordan får man stoppet splittelsen i Catalonien?, spørger Holger K. Nielsen.

Kom han med et svar om at tilgodese sine modstandere?

- Nej. Det var ikke så konkret. Sådan vil jeg sige det, siger SF's udenrigsordfører.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, spurgte Puigdemont, hvorfor han ikke rejser tilbage til Spanien, hvis han har tiltro til det spanske retsvæsen.

»Absurd«: Danske politikere over en kam afviser at møde omstridt politiker Catalonsk separatistleder får ingen velkomstkomité.

- Der mente han ikke, at han ville blive behandlet ordentligt. Det tvivler jeg lidt på, siger Søren Espersen.

Han fandt det interessant at møde Puigdemont, som har været i vælten i mange måneder. Han har i Folketinget mødt mange separatistledere fra Europa og andre verdensdele.

- Jeg mødes så vidt muligt med de mennesker. Jeg er ligeglad med, om nogen bliver sure over det. Jeg vil have lov til at mødes med, hvem jeg vil, siger Søren Espersen.