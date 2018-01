Støjberg langer ud efter mænd bag bager-hærværk: »I er uønskede i Danmark«

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besøger tirsdag det bageri i Tingbjerg i København NV, som flere gange er blevet udsat for hærværk.

Med sig har hun en direkte besked til de maskerede personer, som smadrede bageriet. De er uønskede i Danmark ifølge ministeren:

- Hvor ville jeg dog ønske, at I havde mod og mandshjerte til at komme forbi, så jeg kunne sige det direkte til jer, men I gemmer jer jo kujonagtigt bag elefanthuer og hættetrøjer.

Ministeren aflægger bageriet Kaj besøg klokken 14, skriver hun på Facebook.

Ali's bageri blev udsat for hærværk og afpresning: Nu vil SF have staten til at betale forsikring

Kaj Bageri er flere gange blevet raseret, efter at ejeren har nægtet at betale beskyttelsespenge. Senest blev ruderne i forretningen smadret søndag.

Ejer Ali Parnian har fortalt, at det er en principsag for ham ikke at betale en krone.

- Det påkalder respekt, når bageren i Tingbjerg, Ali Parnian, og andre flittige erhvervsdrivende nægter at betale beskyttelsespenge til en flok afstumpede kriminelle, skriver ministeren.

Hun mener, at både blå og røde regeringer har svigtet ved ikke at tage "fat ved nældens rod", når det gælder opgøret med parallelsamfund i Danmark.

- Ali Parnians far sagde så rigtigt i TV2-nyhederne i aftes, at det (er, red.) netop den slags kultur og forbrydelser, som han og andre kæmpede mod i hjemlandene, og at det derfor selvsagt ikke skal forekomme i Danmark, skriver hun.

Ejer af smadret bageri føler sig magtesløs: »Det ville ikke nytte noget, hvis jeg betalte, for så ville de bare komme igen og igen« Fem år efter en brosten fløj igennem ruden på Café Viking: Vi har ikke en idé om omfanget af den afpresning, der foregår, lyder kritikken.

Københavns Politi har sikret sig flere spor i sagen. Bageren i Tingbjerg har i den seneste tid været udsat for flere episoder af chikane og hærværk.

Men der er fortsat ikke anholdt nogen mistænkte gerningsmænd.

Den konservative folketingspolitiker Mette Abildgaard var hurtig til at starte en indsamling til fordel for bageren. Mandag aften var den oppe på 265.000 kroner ifølge gruppeformanden.