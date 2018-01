12 embedsmænd kendte til overset menneskeretsdom

12 embedsmænd fra to forskellige danske udlændingemyndigheder besluttede på et hidtil ukendt møde i januar 2017, at en få uger gammel dom fra Menneskerettighedsdomstolen var så relevant, at den ville få betydning for dansk udlændingepolitik.

Alligevel skulle der gå et år, før udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og hendes embedsmænd i januar 2018 selv erkendte, at dommen var så afgørende, at Danmark måtte ændre praksis.

Det fortæller Radio24syv, som har fået aktindsigt i et mødereferat fra 10. januar 2017.

Her mødtes 12 embedsmænd fra Flygtningenævnet og Udlændingestyrelsen efter helt fast procedure. Formålet var at drøfte den seneste tids relevante domme på det internationale område.

De gennemgik blandt andet den såkaldte Paposhvili-dom. Det var en såkaldt "storkammerdom" afsagt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 13. december 2016.

Dommen betyder, at udlændingemyndigheder ikke mere kan udsende en svært syg udlænding til hjemlandet, hvis den behandling, som den pågældende er afhængig af kun teoretisk set er tilgængelig i hjemlandet.

Myndighederne skal undersøge, hvorvidt behandlingen faktisk er tilgængelig. Og om udlændingen har en chance for at betale, hvad den koster.

Inger Støjberg forklarede på et samråd i januar 2018, at det var på grund af travlhed i ministeriet, at embedsmændene i første omgang overså dommen.

Og da de blev opmærksomme på den, fortolkede de den forkert.

Ud over mødet, som Radio24syv nu kan beskrive, har der været flere andre henvendelser til ministeriet om dommen. Og den har også været omtalt i blandt andet dagbladet Information.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg skal i endnu et samråd i sagen. Datoen er endnu ikke fastsat.