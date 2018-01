Færing bag Puigdemont-møde: Vi styrer mod selvstændighed

Om catalonierne vil være en del af Spanien eller ej, må være deres eget valg.

Sådan lyder det fra det færøske folketingsmedlem Magni Arge (T), der står bag et møde med den catalanske ekspræsident Carles Puigdemont tirsdag på Christiansborg.

Selv har han ikke en direkte holdning til, om Catalonien bør være selvstændigt. Men han har et principielt synspunkt:

- Jeg mener, at catalonierne har en ret til selvbestemmelse ligesom andre nationer, der er en del af større stater, siger Arge.

- Det støtter jeg dem i. Men om de vælger den ene kurs eller den anden kurs eller en mellemvej, det er deres sag.

Magni Arges parti Republikanerne kæmper for færøsk selvstændighed fra Danmark.

Og selv om han ikke vil drage direkte paralleller mellem situationen i Catalonien og Færøernes forhold til Danmark, så mener han, at det kun er et spørgsmål om tid, før Færøerne bliver selvstændige.

- Vi marcherer frem mod en selvbærende økonomi, siger Arge.

- Der står ikke nogen umiddelbar konfrontation foran, som det er i øjeblikket. Men vi er mindre og mindre afhængige af Danmark.

Han mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før Færøerne bliver selvstændige. Det vil give nationen bedre mulighed for at varetage egne interesser, især når det handler om fiskeri, mener han.

Og på samme måde som Arge og hans partifæller argumenterer for færøsk selvstændighed, bør Puigdemont have ret til at argumentere for catalansk selvstændighed, pointerer det færøske folketingsmedlem.

- De bør også nyde den frihed, at man kan forfølge sine politiske visioner og mål i et demokratisk samfund. Det står skidt til med det, siger Magni Arge.

Han henviser til Cataloniens folkeafstemning om uafhængighed i oktober sidste år, hvor politiet brugte gummikugler og knipler mod almindelige vælgere, og 844 blev meldt såret.

- Og der er politiske ledere, der sidder fængslet uden dom på tredje måned anklaget for at ville selvstændighed for Catalonien. Der risikerer de 30 års fængsel for det, siger Magni Arge.

- Gudskelov at man ikke har adopteret den holdning i Danmark. For så ville det være svært for mig.