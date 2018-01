Overblik: Hvem mødes med Puigdemont i Folketinget?

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont gæster Folketinget tirsdag.

Han er inviteret af folketingsmedlemmet Magni Arge fra det færøske parti Tjóðveld (Republikanerne).

Det er blandt andre medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, Færøudvalget og Grønlandsudvalget, som er inviteret til det lukkede møde.

Her er et overblik over, hvem der deltager og ikke deltager:

Deltager:

Enhedslisten - Nikolaj Villumsen og Pelle Dragsted.

Alternativet - partileder Uffe Elbæk deltager.

SF - tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen deltager. På Facebook skriver han:

- Jeg agter derfor at deltage i mødet med Puigdemont i morgen (tirsdag, red.) - uden at jeg af den grund er enig med ham eller ønsker at blive spændt for selvstændighedsbevægelsens vogn.

Det grønlandske folketingsmedlem Aleqa Hammond (løsgænger).

Deltager ikke:

Liberal Alliance - udenrigsordfører Henrik Dahl siger, at Danmarks samtalepartner er den spanske regering i Madrid.

Venstre - udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen mener ikke, at han skal blande sig i spanske forhold, og det skal Folketinget heller ikke.

De Konservative - udenrigsordfører Naser Khader har møder i kalenderen.

Socialdemokratiet - udenrigsordfører Nick Hækkerup har møder i kalenderen. Hvis han kunne have deltaget, skulle der også have været repræsentanter fra den spanske regering til stede, mener han.

Dansk Folkeparti - udenrigsordfører Søren Espersen er optaget på grund af møder. Han havde deltaget, hvis han kunne.

De Radikale - politisk leder Morten Østergaard deltager ikke. Han vil ikke være part i en konflikt, som deler lokalbefolkningen, lyder forklaringen.

Det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale (Javnaðarflokkurin) deltager ikke, da han er på Færøerne. Han ville have deltaget i mødet, hvis han havde været i Danmark, oplyser han til Ritzau.

Det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (Inuit Ataqatigiit). Hun vil hellere koncentrere sine kræfter om grønlandske interesser, siger Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.