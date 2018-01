Samuelsen før Abbas-møde: EU holder fast i tostatsløsning

Den palæstinensiske leder, Mahmoud Abbas, ventes at forsøge at samle opbakning til at anerkende Palæstina som selvstændig stat, når han mødes med de europæiske udenrigsministre i Bruxelles mandag.

Men EU holder fast på sin samlede kurs. Det vurderer udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), da han ankommer til mødet.

- Vi skal holde fast i, at det er en tostatsløsning, vi skal have, og den skal forhandles på plads. Vi skal ikke begynde på noget ensidigt, siger han.

I december meddelte den amerikanske præsident, Donald Trump, at USA anerkender Jerusalem som Israels hovedstad. Han sagde også, at den amerikanske ambassade vil blive flyttet dertil fra Tel Aviv.

Den palæstinensiske udenrigsminister, Riyad al-Malki, sagde søndag, at Abbas vil opfordre EU-ministrene til at tage skridtet "som en måde at reagere" på Trumps beslutning, skriver AFP.

Men EU går ind for en tostatsløsning på konflikten, og det er den kurs, der bliver holdt, fastslår Samuelsen.

- Det er stadigvæk en meget kritisk situation, og det er et problem, at der ikke bliver talt med amerikanerne i øjeblikket.

- Det skal vi have op at køre igen, fordi der kan ikke komme en varig løsning, uden at amerikanerne er en del af den, siger udenrigsministeren.

I december var Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, også på besøg i Bruxelles. Her lød budskabet fra EU, at landene ikke følger i hælene på Trump.

Europæerne er med til at lægge pres på begge parter om at få gang i forhandlingsprocessen igen, påpeger Samuelsen.

- Men det ser svært ud lige nu, siger han.

Torsdag morgen sagde EU's udenrigschef, Federica Mogherini, at ministrene vil diskutere, hvordan EU kan bidrage til at genstarte "processen".

Abbas har tidligere sagt, at USA ikke længere kan spille nogen rolle i fredsprocessen i Mellemøsten som følge af Trumps Jerusalem-beslutning.

Jerusalem rummer flere af de helligste steder for både muslimer, kristne og jøder.

137 lande anerkender allerede Palæstina som stat. Blandt dem er Sverige og Island.