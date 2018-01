Dekan: Ministerium bestemmer ikke vores resultater

Søndag har man i Berlingske kunnet læse kritik af Aarhus Universitet for dets håndtering af sagen om Landbrugspakken, som universitetet har leveret beregninger til.

Ifølge avisen har universitetets ledelse haft en tæt dialog med Landbrugs- og Fødevareministeriet. Samtidig skal universitetet have opfordret forskere til at forsvare sig mod kritik i pressen, fordi en økonomisk aftale med ministeriet skulle sikres.

Dekan på universitetets fakultet Science and Technology, Niels Christian Nielsen, fastslår over for Ritzau, at universitetet intet har at skjule.

Samtidig lyder det fra dekanen, at universitetet indkaldte forskere til krisemøde for at søge sandheden om beregningerne.

Kritik af landbrugspakke udløste krisemøde på universitet

Ikke, som det hævdes i Berlingske, for at finde huller i en kritik, der blev udlagt i pressen af forskeren Bjørn Molt Petersen.

- Vi har uafhængigt sat en analyse i gang, hvor forskere har kigget på, hvad der er op og ned rent fagligt. Det er sket af egen drift, og det har jeg igangsat sammen med rektor.

-Vi har taget Bjørn Molts kritik alvorligt og det har ikke været et mål i sig selv at finde fejl i hans analyse. Kritik er velkomment, og begår vi fejl, skal de rettes. Men i denne sag står de involverede forskere fast på deres rådgivning, siger han.

Niels Christian Nielsen benægter ikke, at der har været en tæt kontakt med ministeriet. Men han afviser, at ministeriet har haft noget at sige, når det gælder universitetets resultater.

- Vi skal lave uafhængig rådgivning til ministeriet. Det vil sige, at vi på forespørgsler eller på eget initiativ laver uafhængige analyser.

- Selvfølgelig taler vi med ministeriet, som i forhold til myndighedsrådgivning er opdragsgiver. Men ministeriet bestemmer på ingen måde, hvad vi skal levere af resultater. Det er forskerne, der gør det, siger han.

Han mener ikke, at universitetets ledelse kunne sidde kritikken overhørig.

- Når der kommer en kritik, og den her kritik er jo ganske omfattende, af universitetet, så skal vi selvfølgelig kigge på os selv og se, om den her kritik af berettiget.

- Når der kommer faglig kritik af vores rådgivning, betyder det selvfølgelig noget for forskerne og universitetet, siger han.