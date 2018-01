Regeringspartier bliver væk fra møde med catalansk separatistleder »Puigdemont har begået højforræderi«

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont møder ingen af de tre regeringspartiers udenrigsordførere, når han tirsdag møder flere folketingsmedlemmer på Christiansborg.

Puigdemont har begået højforræderi i Spanien.

Det mener Liberal Alliances udenrigsordfører, Henrik Dahl.

Derfor vil han ikke møde Puigdemont,

- Nej. Det vil jeg ikke. Den danske stats samtalepartner er den spanske regering i Madrid, siger Henrik Dahl.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, takker også nej.

- Nej. Det skal jeg ikke. Hvis jeg gjorde det, ville jeg blande mig i spanske forhold. Det synes jeg ærlig talt ikke, at vi skal gøre fra det danske Folketings side, siger Michael Aastrup Jensen.

De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader, melder også pas.

- Nej. Det skal jeg ikke. Jeg har nogle andre møder, der har været planlagt længe, siger Naser Khader.

Folketingsmedlem Magni Arge fra det færøske parti Tjóðveldi har inviteret Puigdemont. Han forlader for første gang sit eksil i Belgien for at deltage i en debat på Københavns Universitet mandag.

Puigdemont har levet i eksil i Belgien siden oktober. De spanske myndigheder har udstedt en arrestordre på ham for hans rolle i Cataloniens folkeafstemning 1. oktober om uafhængighed fra Spanien.

Puigdemont anholdes, hvis han vender hjem til Spanien.

- Han har begået højforræderi, siger Henrik Dahl.

Medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, Udenrigsudvalget, Europaudvalget, Grønlandsudvalget og Færøudvalget er inviteret til mødet i Folketinget.

- Jeg har et særligt ansvar, fordi min partileder (Anders Samuelsen) er udenrigsminister. Det kunne sende forkerte signaler om, at vi har sympati og forståelse for de catalanske separatister. Det har vi ikke, siger Henrik Dahl.

Anført af Puigdemont afholdt regeringen i Catalonien folkeafstemningen, selv om den er ulovlig ifølge Spaniens forfatningsdomstol.

Under halvdelen af catalanske vælgere deltog. Her stemte ni af ti for løsrivelse. Kort efter vedtog det catalanske parlament med snævert flertal at erklære Catalonien selvstændigt.

Så opløste den spanske centralregering i Madrid det regionale parlament. Lokalregeringen blev fyret, der blev udskrevet nyvalg, og centralregeringen overtog styringen af regionen.