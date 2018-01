Folketingsmedlemmer mødes med catalansk separatistleder

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont gæster Folketinget på tirsdag. Her mødes han med en række folketingsmedlemmer i et lukket møde.

Det fortæller folketingsmedlem Magni Arge fra det færøske parti Tjóðveldi.

Puigdemont forlader for første gang sit eksil i Belgien og tager til København for at deltage i en debat på Københavns Universitet mandag.

- Vi har inviteret ham til møde herinde, så vi kan stille spørgsmål til ham, og så han kan berette om den aktuelle situation, siger Magni Arge.

Puigdemont har været i eksil i Belgien siden slutningen af oktober. Hjemme i Spanien har myndighederne udsendt en arrestordre på ham for hans rolle i en omstridt afstemning om uafhængighed fra Spanien.

Den fandt sted 1. oktober. Arrestordren betyder, at Puigdemont vil blive anholdt, hvis han vender hjem.

- Dette møde skal give folketingsmedlemmer viden om situationen i Catalonien. Vi vil høre det fra hestens egen mund så at sige, lyder det fra Magni Arge.

Det er blandt andet medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, Færøudvalget og Grønlandsudvalget, som er inviteret til mødet.

Med Puigdemont i spidsen gennemførte regeringen i Catalonien afstemningen. Det gjorde man, selv om Spaniens forfatningsdomstol havde slået fast, at den var ulovlig.

Under halvdelen af de catalanske vælgere deltog. Af dem stemte ni ud af ti for løsrivelse. Knap en måned senere vedtog et lille flertal af det catalanske parlament at erklære Catalonien for selvstændigt.

Samme dag opløste centralregeringen i Madrid det regionale parlament. Den lokale regering blev fyret, der blev udskrevet nyvalg, og centralregeringen overtog styringen af regionen.

Herefter rejste Puigdemont og fire eksministre til Belgien. Andre medlemmer af regeringen blev fængslet.