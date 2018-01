DF-ordfører: Grønland styrer mod økonomisk kollaps

Blog: Har de internet i Horsens? Det er næppe en forudsætning for at løse rollen som økonomisk vagthund, at man er tilstede inde i Finansministeriet (eller at man kan gå dertil fra den nuværende adresse lige ved Amalienborg).

Blog: Mainstream mediernes dækning af Trump er tippet for længst, og det er en skandale Mainstream medierne kan simpelthen ikke komme sig over, at Trump blev valgt, og de er fast besluttede på, at han skal ned med nakken.