K: Vi var klar til markante udlændingestramninger

Et reelt paradigmeskift i udlændingepolitikken for gruppen af flygtninge, som har midlertidigt ophold i Danmark.

Sådan beskriver De Konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard, indholdet af det aftaleudkast, som var på bordet i forbindelse med de tilspidsede forhandlinger om skattelettelser i december.

Bag lukkede døre: Regeringen ville gå til konventionernes grænser for at lokke DF

Et forløb som endte med, at statsministeren i denne måned lagde ambitionerne om markante skattelettelser på hylden.

Indtil videre har det flere gange fra Dansk Folkeparti lydt, at regeringen i forhandlingerne ikke var i nærheden af at levere de "grundlæggende ændringer" af udlændingepolitikken, som partiet krævede for at sige god for skattelettelserne.

Men det var regeringen, mener Abildgaard.

JP's politiske analytiker: Lækage forpester forhandlinger og sår tvivl om Løkkes streg i sandet

Over for Ritzau bekræfter hun, at regeringen var klar til at levere, hvad den ifølge udkastet selv kalder, et "paradigmeskift" i forhold til flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus.

- Det, der var på bordet, er i hvert fald i min fortolkning et paradigmeskift. Men paradigmeskift kan selvfølgelig fortolkes på mange måder, og hvis Dansk Folkeparti har det indtryk, at der ikke var tale om et tilstrækkeligt paradigmeskift, så er de jo i deres gode ret til at mene det.

- Det er der jo ikke noget faktuelt entydigt svar på, siger Mette Abildgaard.

R: Uhørt at regeringen ville løbe fra trepartsaftale

Hun synes dog, at det er fint nu at skille de to forhandlingsforløb ad.

- Og vi forhandler meget gerne videre om meget af det, der lå på bordet i forhold til udlændinge, for vi synes sådan set, at det var nogle fornuftige stramninger langt hen ad vejen.

- Men selvfølgelig var der også noget på bordet, som ikke var konservativ politik, siger Mette Abildgaard.

Stramningerne vedrørte ifølge Jyllands-Posten de godt 4.200 personer, der siden februar 2015 har fået asyl i Danmark efter udlændingelovens paragraf 7 stk. 3.

Herning-borgmester: Venstre skal tage flere opgør med DF

Det drejer sig om såkaldte krigsflygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus, som kan sendes hjem, hvis forholdene i hjemlandet forbedres.

Regeringen ville blandt andet droppe sit eget flerårige integrationsprogram og i stedet indføre et "hjemrejseprogram", som skulle bestå af "kurser rettet mod etablering af virksomhed i hjemlandet".

Lækket udkast: Her er de stramninger, som DF sagde nej til Vi tilbød et »reelt paradigmeskifte« i udlændingspolitikken, siger regeringspartierne. Mere ord end handling, mener DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Ifølge Socialdemokraternes udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, havde det store oppositionsparti gerne været med til at diskutere, hvordan man kan sikre, at midlertidig beskyttelse ikke automatisk bliver til permanent opholdstilladelse.

- Men at droppe integrationen og flygtninges deltagelse på arbejdsmarkedet virker ikke gennemtænkt. Det risikerer at blive meget dyrt for samfundets, skriver han i en sms til Ritzau.