Rød kritik af udflytning: Provinsborgere vil intet mærke

Provinsborgerne kommer ikke til at mærke, at det offentlige styrkes i forbindelse med udflytningen af statslige arbejdspladser, fordi kommuner og regioner er pressede.

Det mener flere partier i rød blok.

Finansordfører Benny Engelbrecht (S) siger:

- Det er helt rigtigt at styrke hele landet.

- Men hvis man samtidig fører en politik, hvor man udhuler på den nære velfærd, så oplever den almindelige borger i en provinsby jo ikke, at det offentlige bliver styrket, selv om der kommer nogle flere statslige ansatte.

Regeringen præsenterede onsdag anden runde i udflytningen af statslige arbejdspladser til provinsen.

1800 arbejdspladser flytter de kommende år fra hovedstaden til provinsen som led i regeringens anden udflytningsrunde.

Desuden vil regeringen rykke mellem 500 og 1000 nye uddannelsespladser til ti provinsbyer.

- Man berør kun symbolsk uddannelsesområdet. Der kommer ikke særligt meget ud af de satellittiltag, siger Engelbrecht.

- Vi vil flytte velfærdsuddannelser ud i landet. Så kan unge mennesker vælge at blive boende i den landsdel, de er opvokset i.

- Med toprocentskravet på uddannelsesområdet risikerer man, at provinsen i sidste ende faktisk får mindre uddannelse og med en dårligere kvalitet.

- Det er en fin lille plan, som regeringen skal have ros for. Men det er ikke nok, der handler om uddannelse. Og man mangler at tage hånd om den del, der handler om, at den offentlige sektor på regionalt og kommunalt niveau får færre hænder, siger han.

Det hjælper ikke meget, at en kommune får ekstra statslige arbejdspladser, hvis der er færre til at tage sig af de ældre og børnene, mener Engelbrecht.

Politisk ordfører Karsten Hønge (SF) mener, at regeringen giver med den ene hånd og tager med den anden.

- Sidste udflytningsrunde endte med en nulløsning, fordi der samtidig blev skåret stribevis af arbejdspladser væk.

- Vi skal have stoppet de håbløse nedskæringer på uddannelse, som koster tusindvis af arbejdspladser i hele Danmark, siger Karsten Hønge i den pressemeddelelse.

Enhedslistens landdistriktsordfører Henning Hyllested har intet imod at flytte statslige arbejdspladser ud i provinsen. Men som han siger i en pressemeddelelse:

- Det her er både forhastet og underfinansieret. Det ender i praksis som en skjult nedskæringsmanøvre over tid.

Regeringen præsenterede i 2015 sin første udflytningsplan. Dengang for 3900 statslige ansatte.

Fra 2015 til 2017 har de fire regioner uden for hovedstaden fået 751 flere statslige årsværk. Det viser et folketingssvar fra innovationsminister Sophie Løhde (V) til Engelbrecht.