Jesper slap igen for at flytte: Føler med ekskolleger

Jesper Lett er fuldmægtig i Energistyrelsen og derfor en af de statsansatte, der onsdag kunne ånde lettet op.

Hans arbejdsplads er ikke omfattet af planerne om at skulle rykkes til provinsen, og derfor slipper han for at beslutte, om han vil rykke med sin arbejdsplads til en fremmed by.

Havde han fortsat arbejdet i Miljøstyrelsen - som var hans arbejdsplads under første runde af udflytningen for to et halvt år siden - ville hans fremtidige arbejdssted hedde Odense.

Derfor er han ikke upåvirket af de omvæltninger, der er i vente.

- Fagligt og personligt føler jeg da med de ansatte i Miljøstyrelsen.

- Vi har mange samarbejdsflader og gode faglige relationer, som risikerer at tage skade. Både fordi afstanden bliver stor, men også fordi der formentlig er en del, som vil sige deres job op.

- Og så kender jeg rigtigt mange dygtige og engagerede mennesker i Miljøstyrelsen, der lever og ånder for deres arbejde, siger Jesper Lett.

Han frygter for de faglige konsekvenser af udflytningen, fordi erfaringerne fra den første runde viser, at rigtigt mange siger nej tak til at flytte med.

- Jeg tror, at der er en følelses af, at den professionalisme, vi har opbygget, ikke rigtigt indgår i vægtningen af, om man bliver udflyttet eller jeg

- Som statsansat har man et blik for, hvor vigtigt det er, at vi har nogle faglige fyrtårne, der kan huske længere end fem år tilbage.

- Det gør, at vi risikerer at blive fagligt underlegne i forhold til de brancher, vi har med at gøre, siger han.

Jesper Lett har hele tiden vidst, at endnu en runde af udflytninger ventede, men han har forsøgt ikke at være for pessimistisk.

- Man kan heller ikke forudsige, hvornår der kommer jordskælv, og derfor har jeg egentlig bare besluttet mig for at klø på. Af samme grund vil jeg heller ikke spekulere for meget over, om der kommer en ny runde, siger han.