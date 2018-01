Glad Lolland-borgmester: Udflytningen stopper ikke her

Der var glæde på borgmesterkontoret i Maribo, da regeringen løftede sløret for den anden bølge af statslige arbejdspladser, som bliver flyttet ud i provinsen.

I nær fremtid rykker Nota - Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder - nemlig til Nakskov.

Lolland Kommunes borgmester, Holger Schou Rasmussen (S), er selvfølgelig meget tilfreds med, at 80 arbejdspladser dermed flytter til kommunen:

- De 80 arbejdspladser betyder, at vi får et meget bredere arbejdsudbud, når folk søger ned til vores produktionsvirksomheder, der har brug for kvalificeret arbejdskraft.

- Vi har oplevet, at folk melder pas, fordi deres ægtefælle ikke har kunnet finde arbejde her, men det kan der blive lavet om på nu, siger han.

Holger Schou Rasmussen følte sig forbigået i første omgang af udflytningen, hvor andre kommuner blev tilgodeset.

- Alle centraliseringsreformerne har gjort ondt her på Lolland, og derfor er der noget symbolsk i, at man nu flytter arbejdspladser den anden vej og retter op på den skævhed, der er opstået.

- Nu har de åbenbart fået lyttet ordentligt til vores argumenter, og så har vi vel også haft lidt til gode fra første runde, siger han.

Og står det til den lollandske borgmester, stopper udflytningen ikke her

- København er vores hovedstad og regeringsby, så selvfølgelig skal der ligge flest statslige arbejdspladser her. Men der skal være en bedre balance i resten af landet.

- Derfor synes jeg også, at man skal fortsætte den her øvelse og stræbe efter at ramme det samme antal statslige arbejdspladser per 1000 indbyggere over hele Danmark.

- Og med den målestok har vi fortsat noget til gode hernede, siger han.

Foruden Nota får Lollands Kommune også glæde af, at dele af Vurderingsstyrelsen rykker til Nakskov som følge af omorganiseringen af Skats opgaver.