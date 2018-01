Organisation til minister: Børn rammes også af psykisk vold

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er onsdag i samråd for at fremlægge, hvilke tiltag han planlægger for at stoppe psykisk vold mod børn, kvinder og mænd.

Og netop her råber hjælpeorganisationen Tuba op. Den tilbyder terapi til unge, som er børn af alkohol- og stofmisbrugere.

Landsformand Henrik Appel understreger, at børnene ikke må blive glemt i kampen mod psykisk vold. Børn skal have samme muligheder for beskyttelse mod psykisk vold som voksne, mener han.

- Vi ved, at der i misbrugsfamilier er højere forekomst af psykisk vold end i alle andre familier. Derfor er det en rigtig god idé at råbe vagt i gevær, så børnene ikke bliver glemt.

Samrådet kommer i kølvandet på en ny rapport udarbejdet af Dialog mod Vold og Syddansk Universitet for ligestillingsminister Karen Ellemann (V).

Her står, at unge i Danmark oplever betydeligt mere psykisk vold i et parforhold end fysisk og seksuel vold.

Derfor går justitsministeren frem med flere tiltag, der skal sætte ind over for psykisk vold. Der skal blandt andet være en selvstændig bestemmelse i straffeloven om psykisk vold.

I dette nye fokus er det vigtigt for Henrik Appel, at justitsministeren ved, at børn ikke står med samme muligheder som voksne.

- Der er også rigtig mange børn, der bliver udsat for psykisk vold. Derfor er det vigtigt at sige, at børnene ikke bliver sidestillet med de voksne, siger Henrik Appel.

I samme ombæring råber Dansk Folkeparti også ministeren op. Ligestillingsordfører Karina Adsbøl mener, at loven også skal fokusere på at beskytte mænd mod psykisk vold.

- Serviceloven paragraf 109 siger, at kommunalbestyrelserne skal sikre kvinder og børn ophold i boformer, og der mangler vi simpelthen at få skrevet mændene ind, siger hun.