Hans Engell: Denne gang kommer jobudflytning til at gå hurtigt

Det skal gå tjept, når regeringen flytter flere statslige job til provinsen. Det har regeringen lært af sin første udflytning.

Det mener politisk kommentator Hans Engell, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V) har præsenteret regeringens nye udflytningsplan.

- Regeringen har sagt: Det skal gå hurtigt. At udflytninger trækker ud i en årrække, er hverken godt for medarbejderne, produktiviteten eller de statslige virksomheder, siger Hans Engell.

Sophie Løhde har været formand for regeringens udvalg med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), erhvervsminister Brian Mikkelsen (K og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

Regeringen satser dels på provinsbyer med brugbare bygninger og klynger af virksomheder som Odense, Aarhus, Viborg og Holbæk, dels på områder, der ikke fik del i første udflytning, mener Hans Engell.

- Regeringens koordinationsudvalg har siddet med danmarkskortet og sagt: Hvor har vi de hvide pletter? Det er så dem, der nu får institutioner af den ene eller anden art, siger Hans Engell.

Udflytning er en politisk vindersag, som støttes af Socialdemokratiet, der fik flest borgmestre efter kommunalvalget i november. Partiet har virkelig sadlet om, påpeger kommentatoren.

- Det, man ser på lokalt, er, at nu tilføres man statslige arbejdspladser. De kan være med til at støtte en lokal udvikling. Ud over København og Nordsjælland er det en total vindersag i resten af landet, siger Hans Engell.

Under Helle Thorning-Schmidts regering blev udviklingen centraliseret i København. Det vakte modstand i provinsen efter kommunalreformen og gav færre politistationer, domstole, hospitaler, posthuse og kaserner, forklarer han.

- Det har alt sammen været en flod af centralisering. Nu sadler politikerne om, siger politisk kommentator Hans Engell.