Regeringen afsætter 150 millioner til udflytning i 2018

Onsdag har en række statsansatte i hovedstaden fået at vide, at deres stilling flytter til en anden by.

Det skal ske så hurtigt, som det er praktisk muligt under skyldige økonomiske hensyn, lyder det i regeringens plan.

Heri afsættes en teknisk reserve på 150 millioner kroner til finansieringen af udgifter i forbindelse med flytningen i år.

Men ligesom i den første runde af udflytninger vil de enkelte ministerier selv skulle dække en del af udgifterne inden for deres eksisterende rammer.

- Regeringen vil løbende følge implementeringen og vurdere eventuelle yderligere finansieringsbehov i 2018. Udgifter fra 2019 og frem indarbejdes på finanslovsforslaget for 2019, lyder det i planen.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i 2015 præsenterede sin første plan om udflytning af cirka 3900 statslige arbejdspladser, blev der afsat 400 millioner kroner til manøvren på finansloven for 2016.

Regnestykket blev revideret i maj 2017, hvor regningen i en opgørelse stod til at lyde på cirka 870 millioner kroner.

Men der foretages ikke nogen central registrering af "de faktiske omkostninger" ved udflytningen, oplyser minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V).

På pressemødet for præsentationen af udflytningsplanen udtaler hun:

- Ligesom sidst vil udflytningen koste penge. Vi vil også denne gang fra regeringens side følge flytningen tæt. Vi vil gøre status første gang til påske.

Hun betoner samtidig, at regeringen denne gang ikke lægger op til at bygge nye bygninger:

- I stedet skal arbejdspladserne etableres i eksisterende bygninger. Det vil betyde, at flytningerne generelt kan gennemføres hurtigere end i første runde af udflytninger.