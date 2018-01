Blå partier vil bruge personligt skøn i statsborgerskabssager

Det bliver ikke nødvendigvis nemmere for personer med psykiske lidelser, der har boet i Danmark i flere år, at få dansk statsborgerskab.

Det skriver Politiken onsdag.

Staten står til at tabe en mulig principiel sag om afvisning af dansk statsborgerskab til en traumeramt kvinde, som var for syg til at kunne opfylde kravene om sprogtest og indfødsretstest.

Dermed overtrådte Danmark muligvis de internationale handicapkonventioner. Det kan få en lang række allerede afviste ansøgere til at søge igen.

Derfor mødes de tre regeringspartier, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, torsdag for at lægge en fælles linje i sagen.

Og allerede nu lægger Venstre og Liberal Alliance op til at ændre cirkulæret, så en ansøger kan afvises ud fra en generel vurdering af, om personen har gjort nok for at tilegne sig danske værdier.

- Jeg tror, at vi alle kommer til at dispensere for sprogkravet og indfødsretsprøve, for det siger Højesteret, at vi skal.

- Men så tror jeg, at vi kommer til at give afslag på baggrund af noget tredje, som ikke kan kobles til deres handicap, siger Liberal Alliances indfødsretsordfører, Laura Lindahl, til Politiken.

Hun nævner, at det eksempelvis kunne fremgå af cirkulæret, at en ansøger ud over en bestået danskprøve og indfødsretsprøve skal have "udvist en vilje til at være dansker".

Hun tilføjer, at hun er "ret sikker på, at der ikke er flere, der får statsborgerskab på grund af det her".

Også Venstres indfødsretsordfører, Jan E. Jørgensen, vil ændre reglerne, så politikerne kan få lov til at bruge et personligt skøn i statsborgerskabssagerne.

- Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at skrive vores cirkulære på en anden måde fremover, så vi ikke fjerner det politiske skøn fra politikere, siger han til Politiken.