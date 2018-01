Mette F. og Løkke strides om udenlandsk arbejdskraft

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, langer ud efter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som har kritiseret, at et flertal udenom regeringen har hævet den såkaldte beløbsgrænse for udlændinge uden for EU.

Beløbsordningen handler om, hvor meget en udlænding uden for EU skal kunne fremvise på en lønseddel for at få lov til at opholde sig i Danmark.

Den er i dag 418.000 kroner. Det beløb er for højt, mener regeringen.

Kritikken fra Mette Frederiksen kommer i forbindelse med spørgetimen med statsministeren.

- Det undrer mig, at statsministeren indleder det politiske år med at lange ud efter de partier, som i lange stræk ellers burde udgøre rygraden af det, der skal være holdbare politiske løsninger, siger Mette Frederiksen.

Det er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF, som har bragt regeringen i mindretal.

Det kritiserede Løkke blandt andet i en kronik i Berlingske i sidste uge.

- I den kronik fremgik det, at et flertal udenom regeringen øjensynligt skadede Danmark. Det er meget voldsomt.

- At vi skader Danmark er en voldsom anklage, og det vil jeg ikke have siddende på mig som formand for Socialdemokratiet, siger Mette Frederiksen og kalder 418.000 kroner for en "fornuftig grænse".

Men beløbsgrænsen er for høj, fastholder Løkke under tirsdagens debat. Han henviser i den forbindelse til, hvad normallønnen er i Danmark.

Og Løkke mener, at man burde have diskuteret, om grænsen skulle sænkes eller sættes op.

- Vi var imod at lave den forøgelse af indkomstgrænsen fra 375.000 til 400.000 kroner, som så er blevet til 418.000.

- Jeg kan sagtens få øje på folk, der kan komme til Danmark og tjene 418.000 kroner, men som jeg af andre årsager ikke havde lyst til kom.

- Ikke fordi de ikke kunne udføre deres arbejde, men fordi de i deres fritid lever livet på en måde, som ikke er i overensstemmelse med danske værdier.

- Det er den form for nuance, vi gerne vil have ind i debatten, men den er lukket af på grund af den omringning af regeringen, som fandt sted, siger Løkke.