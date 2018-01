Flere partier vil låne tysk forslag: Sæt loft over antallet af familiesammenføringer

I Tyskland er kansler Angela Merkel for nylig blevet enige med sine kommende regeringspartnere fra socialdemokratiske SPD om at indføre et loft over, hvor mange personer der kan blive familiesammenført i Tyskland per år.

Grænsen lyder på 1.000 om måneden, 12.000 om året.

Nu bliver samme forslag spillet ind på den danske politiske scene af Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl.

Jeg er for en udlændingepolitik i Danmark, hvor vi selv bestemmer, hvor mange der kommer hertil. Mette Frederiksen, S Jeg er for en udlændingepolitik i Danmark, hvor vi selv bestemmer, hvor mange der kommer hertil.

Under Folketingets spørgetime tirsdag opfordrede han regeringen til − om muligt − at lade sig inspirere af det tyske forslag og indføre et lignende loft i Danmark:

»Hvis Tyskland finder en vej til at lave sådan en begrænsning på familiesammenføringsretten, vil statsministeren så være parat til at vi gør det samme i Danmark og også lægger sådan et loft på, hvor mange der kan blive familiesammenført i Danmark?« spurgte han Løkke i folketingssalen.

Omregnet til danske forhold ville loffet skulle lægge på 830 familiesammenføringer om året, ifølge Thulesen Dahl.

Tysklands meget lange vej mod en ny regering – måske Den politiske uenighed mellem partierne er stor, men presset er endnu større på Angela Merkel.

Forsalget kom blandt andet fordi, at DF er bekymret over udsigten til, at mange af de flygtninge, som kom til Danmark i 2015 − herunder særligt mange krigsflygtninge fra Syrien − får mulighed for at søge om familiesammenføring i løbet af foråret 2018. DF-formanden tænker derfor det tysk inspirerede loft taget med ind i de kommende forhandlinger om nye familiesammenføringsregler, som begynder på torsdag.

Tidligere har DF stillet et forslag om helt at fratage flygtninge med midlertidlig beskyttelsesstatus muligheden for familiesammenføring.

1Under spørgetimen svarede Lars Løkke Rasmussen spørgeren, at han allerede har »smugkigget« i de foreløbige forslag fra de tyske regeringsforhandlinger mellem SPD og de to konservative søsterpartier CDU og CSU.

»Jeg følger meget tæt med i det. For hvis der er en juridisk vej frem i det, så skal det selvfølgelig tages med i vores overvejelser,« sagde han i folketingssalen.

Løkke vil dog afvente det endelig resultat fra Tyskland, men:

»Hvis der er en juridisk vej frem, som nogen i Tyskland kan finde - og som vi til dato ikke har fundet i Danmark − så skal det selvfølgelig tages med i vores overvejelser,« tilføjede han.

Familiesammenføring: Alternativet anklager regeringen for diskrimination

Statsministeren nævnte desuden, at man som udgangspunkt kun er midlertidigt i Danmark, hvis man kommer hertil som flygtning. Derudover kaldte han det »vigtigt« at Danmark respekterer internationale konventioner.

»Det er ikke det samme som, at jeg ikke er parat til at prøve at presse fortolkningen af dem. Men helt grundlæggende tror jeg, at det er i et lille lands interesse, at der et sæt internationale spilleregler,« sagde han.

Udlandsdansker fik det første afslag: Uffe Hellstens familiesammenføring ville stryge igennem med nye regler Familie i Vodskov kan sætte flueben ved fem af de seks krav, som regeringen vil stille.

Også Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er klar til at gå i Tysklands forspor, hvis det kan lade sig gøre rent juridisk:

»Det synes jeg er rigtig fornuftigt, og jeg følger med stor interesse det samarbejde der i og omkring Tyskland.«

»Jeg er for en udlændingepolitik i Danmark, hvor vi selv bestemmer, hvor mange der kommer hertil,« sagde hun efter spørgetimen og lagde vægt på, at der ikke kommer flere personer til Danmark, end arbejdsmarkedet kan klare.

Ligesom statsministeren tog hun forbehold for, at det tyske regeringsgrundlag endnu ikke er helt på plads.