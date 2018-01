DF: Flygtninge må med i strammere familiesammenføring

Flygtninge skal også omfattes af regeringens strammere regler for familiesammenføring i Danmark med nye integrationskrav.

Det siger Dansk Folkepartis integrations- og udlændingeordfører, Martin Henriksen, i en kommentar til de stramninger, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterer i Jyllands-Posten.

- Det er kritisabelt, at der ikke er noget om langt den største udfordring: Nemlig personer med flygtningebaggrund. Der er udspillet utilstrækkeligt, mener Martin Henriksen.

Familiesammenføring: Regeringen vil have strammere regler for uintegrerbare udlændinge – og lempeligere for andre

Men flygtninge har et retskrav på familiesammenføring. Så det kan vi ikke fjerne?

- Selvfølgelig kan vi det. Når man sidder i Folketinget som lovgiver, så kan man fjerne det retskrav, hvis man ønsker det. Det er helt inden for rammerne af grundloven, mener Martin Henriksen.

- Så det kan vi godt fjerne. Det er helt uholdbart, at udspillet slet ikke adresserer den største udfordring om familiesammenføring: At det er meget nemt for flygtninge at hente deres familie til Danmark.

S støtter Støjbergs stramning af familiesammenføring

En udlandsdansker skal ifølge regeringens udspil have lettere ved at få sin ægtefælle med til Danmark.

Regeringen erstatter tilknytningskravet med seks krav for at få familiesammenføring. Ansøgere skal opfylde mindst fire af disse krav og ufravigeligt bestå en udvidet danskprøve.

- Vi skal sikre, at de personer, der bliver familiesammenført til Danmark, reelt bliver integreret og kommer til at bidrage til samfundet, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Jyllands-Posten.

Udlandsdansker fik det første afslag: Uffe Hellstens familiesammenføring ville stryge igennem med nye regler Familie i Vodskov kan sætte flueben ved fem af de seks krav, som regeringen vil stille.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol underkendte i maj 2016 tilknytningskravet. Det hænger sammen med 26-års reglen, som danskere slap for.

- Det er da udmærket, at man forsøger at gennemføre noget af den positive særbehandling, som vi før har haft over for en gruppe danske statsborgere. Det var tosset, at regeringen fjernede det, mener Martin Henriksen.

- Det var vi imod.